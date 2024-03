El director general del Granada CF manifiesta que "el año pasado todos me hacíais la pelota"

“El año pasado, el mismo que está hablando contigo ascendió y me hacíais todos la pelota. En general la ciudad, cuando ganas eres un fenómeno y cuando pierdes no lo eres. Esto es fútbol y no lo vamos a inventar. Espero que Sandoval sea capaz, con la ayuda de todos, de revertir esta situación y no seamos el peor Granada de la historia en Primera División, pero si lo somos no pasa nada, esto va a seguir. La estructura del fútbol profesional va a hacer que el Granada siga siendo un equipo solvente y una empresa solvente a medio y largo plazo. No lo queréis comprar, pues no lo compréis. En cuanto a que yo me vaya, no voy a ir. Soy un profesional y me iré cuando el Consejo de Administración entienda que me tengo que ir”. Así se ha expresado Alfredo García, director general del Granada durante la presentación de José Ramón Sandoval como nuevo entrenador del Granada.

Un entrenador capacitado

El nuevo técnico ha dicho que “yo vengo aquí porque en mi corazón está el escudo del Granada. Aquí he vivido cosas maravillosas. Estos días atrás mis hijas me las han puesto en casa para que las volviera a sentir. Me gustaría volver a repetir esos momentos especiales”. Sandoval ha añadido que “he estudiado a la plantilla, uno por uno y para mí es una satisfacción volver a Granada a dirigir a grandes jugadores”. Con respecto a la salvación de la categoría ha dicho que “si yo no creyera en eso, no vendría aquí, porque sería el primero que me estaría engañando. Os lo digo porque vengo a un sitio donde me quieren”. José Ramón ha indicado que “el año pasado tuve una oferta por estas fechas de otro club en las mismas circunstancias, la analicé y no lo cogí porque no creía en ello”. Todo hace indicar que el Granada ha contratado a un entrenador válido para las actuales circunstancias.

“Necesito un equipo alegre”

Con respecto a su línea de actuación ha indicado que “pienso que en este equipo tenemos que limpiar un poco la cabeza, mentalizar de que somos capaces de hacerlo y ayudar a la gente que hay dentro del vestuario que son los protagonistas. Vengo a ayudar, a perdonar. Necesito un equipo alegre, que cuando salga en Cádiz no lo vea como una final, que salga a divertirse, a competir y hacer feliz a su gente”. Sin duda, Sandoval dispone de los conocimientos y la personalidad para intentar lograr salvar al equipo, aunque tendrá por delante una terea muy complicada. A diferencia de la otra ocasión en la que alcanzó un logro similar, el mismo ha recordado que entonces había más equipos implicados que ahora.