La defensa condena al Granada CF en San Sebastián

Paco López planteó el partido con una defensa en la que actuaban tres centrales. El fruto fueron momentos de desajuste que pudieron ser una de las claves de la derrota ante la Real Sociedad (5-3). Además, Callejón volvió a situarse como lateral derecho y esto restó potencial ofensivo.

Dos goles de Take Kubo

La Real Sociedad comenzó controlando el encuentro y encontró la colaboración de una defensa que continúa mostrándose endeble, máxime cuando se sitúan cinco jugadores en esta líena. Aprovechando un error de la zaga Take Kubo (m. 8) arrancó desde práctiamente el centro del campo y terminó batiendo a Raúl Fernández. El tanto fue revisado por el VAR que no apreció fuera de juego. Continuaba dominando el partido el rival del Granada cuando en un saque de esquina lanzado por Gumbau, apareció Le Norman (m. 36), a quien presionaba Lucas Boyé, y marcó en propia puerta. Esta situación permitía albergar esperanzas al Granada, que sin embargo encajo un tanto poco antes del descanso cuando de nuevo apareció Take Kubo (m. 44) y golpeó el con efecto desde una esquina del área.

Una derrota sin excusas

En el principio del segundo el Granada período mostró una buena imagen, pero la sensación duró poco y de nuevo dominaba la Real Sociedad que ampliaba el marcador con un gol de Zubimendi (m. 59) desde la frontal del área. El técnico rojiblanco decidió introducir tres cambios simultáneos, con la mala fortuna de que en la jugada prácticametne posterior, Barranachea (m. 67) hacía otro gol para el conjunto vasco. Al principio parecía que se había producido fuera de juego en este tanto, pero de nuevo intervino el VAR e indicó que era válido. Los mencionados cambios llevaron a volver a una defensa con dos centrales y el equipo dio la sensacion de mejorar, pero una jugade infortunio provocó que Miki Bosch (m. 76) marcaba en propia meta. El central debutaba en partido oficial. A partir de ese momento, la mencionada mejoría del juego granadinista y la tranquilidad que ofreció el marcador al conjunto local permitieron a Lucas Boyé (m. 83) y a Bryan Zaragoza (m. 89) marcar y dotar el marcador de un aspecto menos cruel.

El problema del eje defensivo

El equipo, al margen de las dificultades que encontraba en una zaga de cinco, ha puesto de manifiesto una vez más sus dificultades en el eje de la defensa. A pesar de que daba la sensacion de que era un posicion a reforzar antes del cierre del mercado, no ha contado con ninguna incorporación de última hora. Es complicado arreglar esta situación y puede condicionar el futuro del equipo. El debut de Lucas Boyé lepermitió ofrecer buenas sensaciones, que se fueron incrementando conforme avanzaba el partido. Su rendimiento puede mejorar cuando complete más entrenamientos con su actual equipo.

Próximo partido

El Granada volverá a jugar el lunes 18 de septiembre. Ese día recibirá en el Nuevo Los Cármenes al Girona. El paréntesis de la competicion puede facilitar que se adapten al trabajo de Paco López las recientes incorporaciones, entre las que se encuentra el lateral izquierdo Álvaro Fernández, último fichaje del club antes del cierre de mercado, que ha lllegado cedido desde el Manchester United.

Ficha técnica

Real Sociedad 5 – Granada 3

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (Aihen, m. 69); Zubimendi, Merino (Turrientes, m. 83), Brais; Take Kubo (Cho, m. 69), Oyarzabal (Zakharyan, m. 69), Barrenetxea (Sadiq, m. 69).

Granada: Raúl Fernández; Neva, Rubio (Miki Bosch, m. 66), Miquel, Díaz (Ricard, m. 66), Gumbau (Gonzalo Villar, m. 80), Sergio Ruiz, Bryan Zaragoza; Unzuni, Callejón (Puertas, m. 66) y Lucas Boyé.

Goles: 1-0, m. 8: Take Kubo. 1-1, m. 36: Le Normand (en propia puerta). 2-1, m. 44: Kubo. 3-1, m. 59: Zubimendi. 4-1, m. 67: Barrenetxea. 5-1, m. 76: Bosch (en propia puerta). 5-2, m. 83: Boyé. 5-3, m. 99: Bryan Zaragoza.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité de Galicia). Mostró tarjeta amarilla a Oyarzabal de la Real Sociedad y a Miquel, Lucas Boyé, Sergi Ruiz, Víctor Díaz y Bryan Zaragoza del Granada.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Primera División disputado en el Reale Arena, con la presencia de 27.808 espectadores.