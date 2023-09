Nadie se interesó por los jugadores del Granada CF Uzuni y Bryan durante el mercado de verano

El día después de la derrota del Granada (2-4) frente al Girona ha comparecido ante los medios Alfredo García, director general del club. Se trata de una rueda de prensa anunciada con anterioridad a este marcador adverso, en la que se ha ratificado en lo señalado ayer durante el desayuno con los medios de comunicación, junto al director deportivo, Nico Rodríguez. Por tanto, se mantiene la portura según la cual considera que la plantilla de esta temporada está confeccionada de manera equilibrada y eso a pesar de que continúa siendo el equipo que hasta el momento más goles ha recibido en la categoría y solo ha sumado una victoria en cinco encuentros, perdiendo los otros cuatro. En este sentido, ha recordado la presencia de cinco centrales y ha aludido a las lesiones de los defensas Miguel Rubio o Vallejo, como circunstancias que merman esta linea.

Fichajes

Todo hace indicar,que, salvo sorpresa, no habrá ningún fichaje antes del mercado invernal, aunque con respecto a este capítulo García ha informado que el margen económico de maniobra del club es escaso. También se ha pronunciado sobre la situación de Weissman. El jugador, según el mandatario, ha estado descentrado durante la pretemporada por una lesión y su posible marcha a otro club. El director general ha indicado que el acuerdo con el Venezia estaba hecho con el jugador, pero que al final no fue posible concretarlo, al no estar en sintonía lo que deseaba la entidad rojiblanca.

Nuevo Los Cármenes

García amado ha manifestado que el Nuevo Estadio de Los Cármenes dispone de deficiencias estructurales sobre las que es necesario actuar y tenerlas en cuenta para el acuerdo que se trata de alcanzar con el Ayuntamiento parasu reforma. El club ha manifestado en varias ocasiones que desea que el municipio u otros organismos públicos colaboren económicamente en las obras que se podría llevar a cabo en este recinto deportivo. Igualmente ha indicado que se van a ampliar las gradas supletorias en la Ciudad Deportiva para poder aumentar la capacidad de cara a los partidos que tengan que jugar allí el Granada femenino y el Recreativo, en aquellos casos en que no sea posible hacer en la instalación de la calle pintor Manuel Maldonado. Incluso ha avanzado la opción de utilizar el Estadio Núñez Blanca.