Dos jugadores del Granada CF son duda para el partido frente al Barcelona

El Granada preparara su partido frente al Barcelona de este domingo 8 de octubre (21h.) con una ventaja importante con respecto al equipo de Xavi Hernández. Los jugadores de Paco López podrán llegar a este compromiso con un mayor período de descanso que los azulgranas. El equipo de la Ciudad Condal juega esta noche partido de Liga de Campeones en Oporto. Para este encuentro tiene las bajas de Pedri, Frenkie de Johng y Raphiña. Ya se han agotado los localidades que no corresponden a los abonados del club. Habrá que esperar al viernes para conocer las que se liberan por parte de estos abonados, que se podrán a disposición de los aficionados.

Dudas para el domingo

Para el partido del Nuevo Los Cármenes, en el Granada además de la baja conocida de Raúl Fernández, que se prolongará en torno a un mes, se unen ahora las dudas de Víctor Díaz y Famara, puesto que hoy no han entrenado con normalidad. La participación de estos futbolistas no está siendo habitual, pero en una plantilla tan corta, la dificultad está siempre presente cuando disminuyen los efectivos. No obstante, la recuperación de Vallejo permite disponer de cuatro centrales para este encuentro, aunque el futbolista cedido por el Real Madrid no apunta a la titularidad, entre otras cuestiones porque está saliente de lesión. En cuanto a Famara, las presencia de Weissman puede provocar que se pueda suplir su concurso cuando sea necesario. Hasta ahora, el senegalés en las pocas ocasiones en las que ha tenido minutos ha sido saliendo desde el banquillo, que es precisamente el papel que actualmente se le ha encomendado al israelí.

Caja Rural

Caja Rural Granada ha renovado hoy su compromiso de colaboración con el Granada, en un encuentro mantenido por el director general de la entidad financiera, Jeronimo Luque, y el director general del club, Alfredo García. Esto hará posible que esponsorice la manga del primer equipo y el Recreativo, así como la trasera superior de la ropa de entrenamiento y la sudadera del primer equipo. Además, la marca lucirá en distintos espacios del Nuevo Los Cármenes. Caja Rural y el vienen colaborando de manera ininterrumpida desde 2010.