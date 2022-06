Pepa Rodríguez de Millán (VOX): "Hay que cuidar el medio ambiente, pero no a costa de nuestra economía"

En esta recta final hacia las elecciones autonómicas del 19 de junio, ha visitado los micrófonos de COPE Pepa Rodríguez de Millán, número 2 de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía.

-El mensaje que habéis enviado a los votantes durante toda la campaña ha girado en torno al cambio real, pero... ¿qué medidas concretas generarían ese cambio real en Córdoba?

-Nuestras políticas pasan por promover la creación de empleo, poniendo los recursos a disposición de los autónomos y las PYMES, que son quienes generan empleos. También el derecho de la gente joven a quedarse aquí y no tener que buscar fuera las oportunidades que aquí no tienen y, por supuesto, defenderemos nuestros sector primario y nuestros pequeños comerciantes.



-El Partido Popular ha repetido durante la campaña que su bajada fiscal ha atraído a empresas a Córdoba... ¿Cuál es vuestra postura respecto a esta medida?

-Quiero ante todo decir que de esa bajada fiscal participó VOX, en la ley de tributos cedidos que bajaba los impuestos, pese al veto de Ciudadanos y pese a que el Partido Popular lo oculte. Es cierto que el PP habla de bajada de impuestos, pero VOX es el único partido que habla también del gasto supérfluo. Defendemos que todos los recursos dilapidados en entes que nadie sabe muy bien para qué sirven pero que nos cuestan a todos mucho, se pongan en manos de las PYMES. Entendemos que hay que bajar impuestos para hacer esta región atractiva a las empresas, pero también pensamos que hay que apoyarlas en momentos críticos.

-El programa electoral de VOX son 10 puntos únicos que se repiten en relacion a los ultimos comicios de 2018... ¿No ha cambiado nada desde entonces?

-La Andalucía de diciembre de 2018 es muy semejante a la de junio de 2022. Nosotros tenemos la sensación de que lo único que han cambiado han sido las caras, pero no las políticas, aunque, al menos, ya no se habla todos los días de corrupción. Pero somos ambiciosos, los andaluces se merecen mucho más que un cambio de caras. Nosotros firmamos tres acuerdos presupuestarios con el gobierno de Moreno Bonilla, y más de la mitad han sido incumplidos. En el campo pedimos protección para agricultores y ganaderos, y no se ha llevado a cabo. VOX exigió auditorias para conocer la administración paralela en la que se han diluido los recursos de los andaluces que pagan con impuestos y no se ha recortado el gasto. Con la tasa de paro, más de lo mismo, ahora llega la época de formarse empleos pero son precarios.



-¿Cómo se explica que VOX quiera formar parte de algo con lo que no está de acuerdo, como es el Estado de las autonomías?

-Entendemos que el Estado de las Autonomías ha generado una España desigual, ha creado españoles de primera y segunda categoría, nos ha hecho desigules ante la ley y ha propiciado un marco jurídico cada vez más intervencionista para justificar la creación de numerosos entes y cargos que nos cuestan mucho. Eso lo haremos con las herramientas democrácticas que tenemos a nuestro servicio.

-Quiere decir que pretenden eliminar competencias como la Sanidad y la Educación, ¿no?

-Sí, no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero ese es nuestro objetivo.



-¿Qué políticas deben cambiar para garantizar que la población se fije en las zonas rurales, y se vuelva a hablar de repoblación?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-Hay que hacer nuestra región atractiva, y eso pasa por la creación de empleo y la natalidad. Tenemos un serio problema de natalida, en concreto en Córdoba, que pierde población desde el año 2012. Hay que poner a la familia en el centro de las políticas públicas. Reivindicamos el derecho a trabajar en tu tierra.

-Si hablamos de Sanidad Pública... ¿está mejor que hace cuatros años?

-Los andaluces siguen teniendo que esperar en largas listas de espera, la media de Andalucía en las listas de espera son unos 178 días, mientras que en Madrid son 74. Nuestros médicos se siguen marchando fuera, no hay médicos... De hecho, la Junta de Andalucía tuvo que salir a buscar médicos al Magreb. Durante la pandemia los centros de salud estuvieron cerrados, y se inventaron eso de Salud Responde, aunque salud... no respondía. No se trata de gastar más, se trata de gestionar mejor.

-Estamos viviendo una ola de calor casi inédita para estas fechas y hay signos de cambio climático en casi todos los lugares del globo y así lo indica la evidencia científica... Vox quiere luchar contra el "fanatismo climático"... ¿Considera el partido que no habría que actúar o como habría que hacerlo?

-Hay que cuidar el medio ambiente, pero no haciéndolo a costa de la economía y el modelo de vida de la gente. Donde más se ha visto el fanatismo climático ha sido en el sector empresarial y el primario. Esas políticas que se negocian desde Bruselas, desde un desconocimiento absoluto de nuestra de vida y producción, está provocando la criminalización de nuestros ganaderos y agricultores, se les está diciendo que no cultivan bien. Se les está diciendo a las empresas que tienen que pagar unos impuestos desorbitados para no dañar el medio ambiente y se nos está diciendo que nuestros ríos no se pueden limpiar, porque eso atenta contra la biodiversidad. Eso es lo que no puede ser.

-¿Cuál será la postura de Vox a la hora de formar un gobierno?

-Hemos sido muy claros, el voto a Vox va a servir para apartar a la izquierda definitivamente. Hemos sido muy claros, quienes no han sido claros, han sido ellos. Macarena le tendió la mano incluso físicamente a Moreno Bonilla durante el debate, pero no respondió.

-¿Por qué creéis que Juanma Moreno no da una respuesta clara sobre sus posibles pactos tras las elecciones? El dilema gira en torno a con o sin VOX...

-Quizás porque no está pensando en traer un verdadero cambio a Andalucía. Nosotros pensamos que anda un poco despistado porque piensa en mantenerse en el poder, y si para eso tiene que gobernar con el PSOE... Ya hemos visto que sus políticas coinciden en muchas cosas con las políticas del Partido Socialista.