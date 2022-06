La eterna espera de los proyectos para Jaén, una provincia olvidada

Los proyectos a los que se enfrenta Jaén en la próxima legislatura, después de las elecciones del 19 de junio, son reivindicaciones históricas de los sectores políticos, económicos, culturales y sociales de esta provincia, que se considera olvidada.



Las Ciudades de la Justicia y Sanitaria, la puesta en marcha del tranvía, las autovías autonómicas, la licitación del proyecto museográfico del Museo Íbero, la aplicación de la PAC o el Plan Colce son los más significativos.



En la próxima legislatura también se tendrán que articular medidas concretas para incrementar el empleo en Linares, un municipio duramente castigado por la crisis económica que afectó al cierre de un elevado número de empresas y que lo situó en el primer puesto en tasa de desempleo del país.



El tranvía de Jaén ha cumplido once años parado después de una inversión pública de más de 100 millones de euros, y en una visita a Jaén del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que sería una realidad a comienzos de la próxima legislatura.



Moreno justificaba el retraso de su puesta en marcha en la elevada inflación que ha hecho que algunos contratos se hayan quedado desiertos, ya que muchas empresas no pueden ser adjudicatarias o no quieren presentarse.



La Ciudad Sanitaria es otra de las infraestructuras que reclama la capital jiennense, que va dando pasos muy lentos, como la firma de la cesión de terrenos de la Junta a la Consejería de Salud, un trámite burocrático imprescindible y en el que estaban inmersas diferentes instituciones, ya que, a las parcelas del gobierno regional se han sumado cuatro de la Diputación y una del Ayuntamiento.



Desde el año 2001, el Colegio de Médicos y otros colectivos sanitarios plantean la imperiosa necesidad de que la provincia cuente con una completa infraestructura sanitaria con la construcción de este macrohospital, que se convertirá en uno de los más importantes de Andalucía.



Al incluirse como proyecto estratégico de la comunidad autónoma para el programa operativo 2021-27, cuenta con una inversión de 450 millones de euros y se prevé el inicio de las obras en 2024.



Otra reivindicación histórica es la Ciudad de la Justicia. En este caso los letrados jiennenses desean acabar definitivamente con la actual dispersión de sedes judiciales, un objetivo que esperan conseguir en los próximos cuatro años.



Otro de los retos que tendrá que asumir el próximo gobierno andaluz será el de licitar el proyecto museográfico del Museo Íbero, dotarlo de una exposición permanente definitiva y convertirlo en Museo Nacional, para lo que habría que llegar a un acuerdo con el Gobierno central, un trámite imprescindible para que el museo sea un atractivo más y que Jaén sea la capital de la cultura íbera.



Pero uno de los principales problemas que impide el despegue económico de la provincia es la falta de infraestructuras ferroviarias y de comunicaciones.



Los empresarios de Jaén y de Córdoba, junto con la plataforma de alcaldes, han reivindicado la conexión por autovía de ambas provincias y han pedido a la Junta priorizar la conversión en autovía de las carreteras A-306 (El Carpio- Torredonjimeno) en autovía y A-311 que une Jaén con Andújar a través de Fuerte del Rey, con lo que se lograría el enlace por autovía de las únicas capitales andaluzas que aún no están conectadas y un revulsivo para promover nuevas empresas en torno a los importantes polos industriales que forman parte de los trazados de estas vías.



El próximo gobierno andaluz también tendrá que dar respuesta a las necesidades del sector agrario que este año protagonizó un paro histórico, en plena campaña de recolección de aceituna para protestar contra las cuantiosas pérdidas que se prevén con la aplicación la nueva Política Agrícola Común (PAC) y la subida de los costes de producción.



La aplicación de la PAC puede generar una auténtica catástrofe para el sector del campo, ya que hay agricultores y ganaderos que perderán ayudas en comarcas como La Loma, Cazorla, Segura y el Condado, y la subida de los costes de producción: desde los abonos, al gasóleo, los fitosanitarios o la electricidad.



El Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, el conocido como plan Colce, ha sido uno de los proyectos en los que se pusieron las esperanzas para la recuperación económica de la provincia que conllevaría la creación de un elevado número de puestos de trabajo y su consiguiente onda expansiva en toda la economía.



Ante la gran decepción y frustración de los jiennenses, el Ministerio de Defensa decidió ubicar la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.



Este sentimiento de ninguneo, de agravio de inversión pública y de desequilibrio territorial, propició la creación de la plataforma ciudadana Jaén Merece Más, que luego se convertiría en partido político y que se presenta a las elecciones.