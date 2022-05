Ángeles Férriz en COPE Jaén: "Jaén no está para experimentos"

Seguimos con la serie de entrevistas con los cabeza de lista en la provincia de Jaén. Hoy nos ha visitado Ángeles Férriz que ha señalado que el domingo de las elecciones "no todo está hecho" y anima a los ciudadanos a ir a votar en masa, "si votamos ganamos". También ha señalado que "Jaén no está para experiemntos" señalando a las plataformas ciudadanas que presentan cnsdidatura. Y si nombralo, a VOX, ha dicho que no "basta con empadronarse" hay que concoer el territorio para defenderlo.

¿Quién es Ángeles Férriz?

Nació en Sevilla en 1978. Vive en La Carolina desde los cinco años. Es licenciada en Derecho y abogada. Actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía. Desde el año 2007 hasta el año 2009 fue alcaldesa de La Carolina. Anteriormente había sido vicepresidenta de la Diputación de Jaén, así como responsable de Igualdad y Turismo y Desarrollo Local en el ente provincial entre los años 2003 y 2007. Fue portavoz del Grupo Municipal Socialista en La Carolina y diputada provincial de Promoción, Empleo y Turismo de 2011 a 2015. Fue miembro de la Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas de Andalucía. Formó parte de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía entre 2008 y 2010. Secretaria de Formación y Nuevos Afiliados (2017-2021) y portavoz del PSOE-A. Ha sido vicesecretaria general del PSOE de Jaén y secretaria general del PSOE de La Carolina.