Un nuevo batido con 22 gramos de proteínas sin azúcares añadidos

Lácteos Covap ha anunciado el lanzamiento al mercado de 'Smilke Protein', un nuevo batido con 22 gramos de proteínas que no contiene azúcares añadidos, grasas, gluten ni lactosa. Este batido proteico presenta una textura "cremosa y uniforme" y cuenta con dos variedades de sabores, de chocolate y vainilla, según ha detallado Lácteos Covap en un comunicado este jueves.

Entre la combinación de proteínas lácteas que componen la elaboración de 'Smilke Protein' se encuentran nueve aminoácidos esenciales, que son aquellos que solo se pueden obtener a través de la dieta y destacan por estimular la síntesis proteica y favorecer la recuperación tras el ejercicio. También cuenta con 3,9 gramos de BCAA (aminoácidos de cadena ramificada).

En un formato de 250 mililitros, 'Smilke Protein' es un "nuevo concepto" de la gama 'Smilke' de Lácteos Covap, productos "listos para llevar y consumir", que se suma a las bebidas de café lanzadas en 2020. Se trata, según defienden desde la propia empresa, de un surtido de batidos "inspirado en el ritmo de vida actual" con el que la Cooperativa del Valle de los Pedroches se propone "democratizar el consumo de proteínas de calidad ofreciendo opciones saludables con el fin de adecuarse a las necesidades del consumidor".





BENEFICIOS PARA LA SALUD





Con un diseño "ergonómico y cómodo para llevar donde se quiera" y en un envase PET reciclable, 'Smilke Protein', según indican desde Lácteos Covap, aporta "múltiples beneficios para la salud", de forma que "su alto contenido en proteínas permite aumentar la masa muscular y el mantenimiento de los huesos en condiciones normales". Además, 'Smilke Protein' es fuente de vitaminas A, D, B6 y Zinc, que "ayudan a las defensas del organismo y contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario".

Además, la vitamina B6 "disminuye el cansancio y la fatiga", y el Zinc protege las células frente al daño y estrés oxidativo, según inciden desde la firma de productos lácteos. Lácteos Covap ha defendido además que elabora la gama 'Smilke' de productos 'on the go' "manteniendo su esencia a partir de la elaboración de la mejor leche obtenida en sus granjas familiares", así como que lleva "años comprometida con la creación de sistemas de producción ganadera y fabricación de productos más sostenibles y eficientes".