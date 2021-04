Vox critica "el pacto del engaño" entre PP, Cs y PSOE para aprobar el presupuesto "de la traición"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este miércoles "el pacto del engaño" entre PP, Cs y PSOE para aprobar el presupuesto municipal 2021, que ha calificado "de la traición a los cordobeses que votaron un cambio", porque "en la ciudad se pidió un cambio de rumbo en 2019", de manera que desde su grupo no quieren "más pactos de PSOE con PP".

Por tanto, la concejal teme que "esta práctica de comprar apoyos baratos para hacer lo mismo hará que Vox no pueda estar al lado del gobierno local, aunque se analizará cada planteamiento". Así lo ha advertido la portavoz en una rueda de prensa, junto al edil de Vox, Rafael Saco, a la vez que ha dicho que "la abstención era bastante evidente, porque los presupuestos son absolutamente continuistas, los mismos que el del PSOE" en su mandato, y ha agregado que "es triste que se siga intentando engañar a la gente", dado que "el presupuesto que se ha planteado para 2021 no es la solución de nada", según ha subrayado.

Al respecto, ha criticado que "las ayudas siguen sin llegar a la zona de la Judería, las calles siguen sin asfaltar y no se pone una solución a la crisis absoluta del turismo", entre otros ejemplos que ha lamentado la portavoz de Vox, quien considera que "aquí sólo hay fotos, promesas e incumplimientos que llevan a la más absoluta frustración y decepción".

"En ese camino no van a encontrar a Vox", ha subrayado Badanelli, para manifestar que desde su grupo no van a "engañar a nadie", al tiempo que ha remarcado que "como bien ha dicho José María Bellido, cada uno elige a sus compañeros de viaje, y el PP y el PSOE son la vieja política", que, a su juicio, "sobra en el año 2021, después de la crisis que se acaba de pasar".

"Es la política rancia que la gente hoy en la calle rechaza", ha afirmado. Además, ha defendido que "Vox siempre estará al lado de lo que necesite el Ejército para que la base logística pueda llegar a Córdoba", si bien ha indicado que, "desgraciadamente, la base logística no va a solucionar el problema de las tiendas de 'souvenirs' de la Judería, ni de los comercios y los hosteleros que no pueden trabajar porque no se les deja", entre otros aspectos que ha citado.

En palabras de la edil, "Vox ha venido a cambiar las cosas, no queremos mantener lo mismo, ni que siga lo que había, ni más pactos de PSOE con el PP", sino "estar con la gente de la calle y ayudar a solucionar los problemas reales de la gente", ha indicado, para asegurar que van a "seguir trabajando para intentar conseguir cosas concretas y reales". "Una vez más, sólo queda Vox como alternativa a la vieja política", ha dicho, para declarar que "ya sorprenden pocas cosas de este PP sin rumbo".