El talento periodístico brilla en la III Edición del Premio Universitario Milla Cero

La Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola ha celebrado con éxito la III edición del Premio Universitario Milla Cero, un evento que reconoce la excelencia y dedicación en el ámbito del periodismo universitario. Este año, la ceremonia ha sido apadrinada por el prestigioso periodista de 'El Mundo', Andros Lozano, galardonado con el XXV Premio de Periodismo Francisco Valdés y autor del libro 'Costo: Las leyes del Estrecho'.









Celebrando el Talento y la Trayectoria Periodística





La Universidad Loyola, a través de una nota de prensa, destacó que los premios Milla Cero no solo premian los trabajos periodísticos de los estudiantes, sino que también reconocen la trayectoria profesional de un alumni y de un medio que sirvan de inspiración para los futuros profesionales. En esta edición, el premio honorífico fue otorgado al periódico digital 'The Objective', valorado por su capacidad para reunir a periodistas con perspectivas diversas y ofrecer contenidos reflexivos y enriquecedores. Álvaro Nieto, director de 'The Objective', fue el encargado de recibir el galardón.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lucía Montilla, periodista de datos en RTVE, recibió el reconocimiento como alumo de esta edición. Montilla ha destacado por transformar los datos sobre la invasión de Ucrania en historias de vida significativas y por su labor en el programa '24 horas' de TVE, donde ha abordado temas como el desperdicio de alimentos y la interpretación de los resultados electorales.





Reflexiones del Padrino de la Edición





Durante la ceremonia, Andros Lozano compartió con los estudiantes su perspectiva sobre la relación que los periodistas deben mantener con sus fuentes de información. Según Lozano, cada periodista decide la distancia adecuada con sus fuentes, y subrayó la importancia de mantener la integridad y resistir las presiones externas. "Cada uno tiene la relación que decide con ellas. Unos, miden muy bien la distancia, esa es la postura correcta y otros son meros voceros de personas interesadas que se esconden detrás de sus informaciones", señaló Lozano.





El padrino de la III edición de los premios #MillaCero es el periodista de ‘El Mundo’, @andros_lozano, galardonado con el XXV Premio de Periodismo Francisco Valdés y autor del libro "Costo: Las leyes del Estrecho" que habla sobre la relación de los periodistas con sus fuentes. pic.twitter.com/03dxPnDIdq — Universidad Loyola (@LoyolaAnd) June 18, 2024









Temáticas Relevantes





Entre los temas abordados por los estudiantes en su portal 'millacero.es' durante el curso 2023/2024, se incluyen artículos sobre los beneficios de la arteterapia para niños con trastorno del espectro autista, los riesgos del 'skin care' para adolescentes, y reportajes sobre diversas ONG, el voluntariado y la caridad en las hermandades. Además, entrevistas a personalidades como Juan Bustos, director de RTV del Betis, Luz Sánchez-Mellado, y Álvaro Moreno de la Santa en Canal Sur han aportado una visión profunda y humana de la labor periodística.





Galardonados en Diversas Categorías





La III edición del Premio Milla Cero reconoció a varios estudiantes en diferentes categorías:

Premio a la Mejor Investigación Periodística : 'Así se levantó la tapia entre los enfermos del psiquiátrico de Miraflores y la sociedad en Sevilla', recogido por Rosario González-Moya.

: 'Así se levantó la tapia entre los enfermos del psiquiátrico de Miraflores y la sociedad en Sevilla', recogido por Rosario González-Moya. Premio al Mejor Reportaje Audiovisual : 'Recuerdos de un ascenso. 25 años del ascenso a Segunda División en 1999 en Cartagena y 10 años del ascenso a Primera del Córdoba CF en Las Palmas', realizado por Rafael Obrero, Daniel Aragón y Carlos Barbero.

: 'Recuerdos de un ascenso. 25 años del ascenso a Segunda División en 1999 en Cartagena y 10 años del ascenso a Primera del Córdoba CF en Las Palmas', realizado por Rafael Obrero, Daniel Aragón y Carlos Barbero. Premio a la Mejor Entrevista Escrita : 'La inspiración de un artista que nace entre las dos orillas del Atlántico', por Wanda Gleixner.

: 'La inspiración de un artista que nace entre las dos orillas del Atlántico', por Wanda Gleixner. Premio a la Mejor Producción Audiovisual : 'Córdoba. El Querer más verdadero', realizado por Fernando Romero, Fernando Maestre, Julia Alcántara y Nacho de Quinto.

: 'Córdoba. El Querer más verdadero', realizado por Fernando Romero, Fernando Maestre, Julia Alcántara y Nacho de Quinto. Premio al Mejor Reportaje Interactivo : 'La amenaza del fútbol femenino: La lesión del ligamento cruzado', por Rocío García-Calabrés.

: 'La amenaza del fútbol femenino: La lesión del ligamento cruzado', por Rocío García-Calabrés. Premio al Mejor Uso Periodístico de la IA : Un reportaje sobre la ideación suicida en adolescentes embarazadas por Andrea Tobar.

: Un reportaje sobre la ideación suicida en adolescentes embarazadas por Andrea Tobar. Premio al Mejor Pódcast: 'Córdoba en flor', por Lola Muñoz, Andrea Merinas y Paula Pérez. Premio al Mejor 'Digest' en canal de WhatsApp: Carmen García Cañas y Rafael Santiago por su contribución a la agenda cultural de Córdoba.





Innovación en Nuevos Formatos





En esta edición también se reconocieron innovaciones en formatos emergentes. El premio al mejor 'tiktok' fue para 'Córdoba se va al Rocío', de Carmen García, y el mejor 'streaming' se otorgó a un grupo de estudiantes por una serie de programas en directo vía YouTube sobre temas europeos.

El mejor proyecto web fue para Drops Agency, una agencia de marketing sostenible creada por Gonzalo Aranda, Marta Padilla, Alejandro Bascón y Paula Guitián. La III edición del Premio Universitario Milla Cero de la Universidad Loyola no solo celebró la excelencia académica y profesional en el periodismo, sino que también subrayó la importancia de la innovación y la diversidad en la narración de historias.