La sequía pone contra las cuerdas al sector ganadero de cara al verano en el norte de la provincia

Encaramos el verano y lo hacemos, aún, con los problemas que arrastra la sequía sin resolver en Córdoba. El norte de la provincia sufre por la escasez de lluvia, pero es un problema que no es nuevo y para el que aún se sigue buscando una alternativa. Hablamos en concreto del trasvase de agua de La Colada a Sierra Boyera, una solución propuesta por la Diputación pero para la que la Junta no da luz verde. Juan Ramón Pérez, delegado territorial de Agricultura en la Junta, ha tachado de "ocurrencia" esta vía propuesta por la Diputación, "puesto que plantea una toma flotante en La Colada para conectar con Sierra Boyera, dando por hecho que la infraestructura existente en La Colada está en perfecto estado y que se puede usar. Esto no es así, no lo conoce la Diputación ni tampoco la Junta, por eso estamos estudiándolo. Pero Diputación tampoco plantea la solución energética de cómo se van a abastecer de energía los bombeos que proponen y si, en este contexto de falta de suministros, tenemos los materiales necesarios", asegura.

La solución de la Junta pasa por realizar este trasvase de agua de Puente Nuevo a Sierra Boyera, y culpa al gobierno de no haber incluido esta inversión en el Plan de Sequía: "Esta opción que nosotros proponemos sí se puede ejercutar de forma urgente, pero nosotros no tenemos las competencias", ha esgrimido Pérez, añadiendo que si el problema del Gobierno central "es económico, puede pedirle ayuda a la Junta y se la vamos a dar".

Audio









Los damnificados

En todo este lío político, quien sale perdiendo es el ciudadano y el empresario. Si no hay solución urgente para este verano (y parece que no la habrá), la alternativa volverá a pasar por utilizar camiones cisterna que trasladen el agua potable.

En el lado económico se encuentra los agricultores y ganaderos, que a causa de la sequía han tenido que echar mano al agua potable. Además, a partir del próximo 1 de julio tendrán que hacer frente a los cortes de agua nocturnos. Juan Sánchez , ganadero y presidente de Afrido en Dos Torres, ha explicado que el problema radica en que "en las granjas, cada vez hay más animales porque no son productivas con la subida de los precios. Al haber más animales y menos agua subterránea por la sequía, muchas granjas, alrededor del 30%, no tienen agua subterránea y han tenido que acudir a la red de agua potable. El ganadero que tiene ese problema, cuando empiecen a restrigirle el acceso de agua potable tendrá que pagar el transporte de la misma, que puede salir por unos 200 euros diarios, eso es una barbaridad".

Finalmente, Sánchez ha lamentado la tardanza para tomar decisiones que están teniendo las autoridadades: "El ganadero necesita el agua ya. Yo entiendo que hay trámites burocráticos, pero esto es lo de siempre, peleas por temas políticos y al final la casa sin barrer cuando hay que actuar".













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado