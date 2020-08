Salvador Gutiérrez Solís: “La literatura tiene que radiografiar el tiempo que nos toca vivir”

El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís ha vuelto a hacer trabajar a la inspectora Carmen Puerto para resolver un entuerto en el que se mezclan alcohol, drogas, violencia y corrupción. Un cóctel magistralmente mezclado en “El lenguaje de las mareas” de la Editorial Almuzara, su nuevo libro.

-¿A qué tipo de lector le puede gustar “El lenguaje de las mareas”? ¿Cómo la definirías?

-Es para un tipo de lector muy abierto, de cualquier edad e incluyo a la adolescencia, porque trata del uso abusivo de las redes sociales, en concreto instagram y twitter. Los jóvenes podrían tener un nuevo punto de vista sobre este tema. La literatura tiene que adaptarse al tiempo y radiografiar el tiempo que nos toca vivir. La trama es de dos adolescentes que desaparecen y la adolescencia está ligada a las redes sociales en estos momentos.

-Cuatro años después vuelves a las librerías, tras “Los amantes anónimos”. ¿Publicar en España, y más después de lo que te sucedió con tu anterior editorial, tiene mucho de acto de fe?

-Ser escritor tiene mucho de resistir la adversidad. He estado un tiempo sin escribir porque a veces los escritores, como la tierra para la agricultura, necesitan de su barbecho y alimentarse de historias y otras experiencias. Por eso creo que en esta novela he podido encajar tantas piezas.

-Carmen Puerto es una mujer compleja. Admiradora de la música indie, seguidora del Real Madrid, vegetariana, adicta al café y fumadora. ¿Te inspiraste en alguien de tu entorno para crearla?

-No, mucha gente dice que por lo del Madrid y por ser cordobesa he sacado cosas mías, pero no. La mayoría de las veces cuando escribo estoy escuchando música y eso son vivencias que se van metiendo en la novela. Lo que quería era crear un personaje que no fuera la típica Súper Woman. Ella personalmente es un desastre, pero tiene una intuición sorprendente.

-Los escenarios de la novela: Ayamonte y la provincia de Huelva. Apropiados por su carácter fronterizo, para la gestación literaria. La conoces bien y se nota en el libro, ¿verdad?

-La conozco muy bien. Hace dos décadas que vengo por aquí. Lo que me atrapó de este sitio es la zona de las Marismas. La geografía, en este libro, es un elemento más. Ese laberinto de esteros, de caños que componen las Marismas entre Isla Cristina y Ayamonte tienen un específico en la novela.

Las tres peores cosas que te pueden pasar en verano son: tener estropeado el aire acondicionado, no tener vacaciones y que estén remodelando el piso de al lado. Da igual el orden. No es de extrañar que me haya despertado empapado en sudor, muy cabreado y con dolor de cabeza>>> pic.twitter.com/eTb2tpHmHj — SalvaGutiérrezSolís (@gutisolis) August 7, 2020

-Es la pregunta del momento, ¿cómo vive un escritor en mitad de una pandemia? ¿cuesta más crear en estas circunstancias o es al contrario? Para plasmar la agorafobia de Carmen Puerto te habrá venido hasta bien.

-La novela ya estaba acabada cuando empezó el confinamiento y debía haber salido unos meses antes. El confinamiento lo he vivido de una manera bipolar. Con una preocupación tremenda por todo lo que estaba sucediendo, por ver cómo mi hijo no podía ir al colegio y mi mujer tenía que trabajar, pero creativamente ha sido muy productivo y estoy preparando una nueva novela de Carmen Puerto y haciendo pinitos en otros géneros literarios.

-Te he de preguntar por tus maravillosos hilos en twitter. A través de tu cuenta - @gutisolis - generas microrrelatos a hilos que enganchan a miles de personas. ¿Se está convirtiendo twitter en un nuevo género literario?

-Sí. Me enfrento a un hilo exactamente igual que me enfrento a hacer una novela. Siempre teniendo en cuenta el espacio que tengo, lo considero y entiendo como literatura. Con demasiada frecuencia twitter no es lo que debería ser y se asemeja más a un campo de batalla o a un estercolero directamente y hay gente deseosa de encontrar otro tipo de cosas. Literatura. He visto hilos maravillosos sobre Lorca, Bukowski o Elvis. Cuando te encuentras esos tuits, yo los sigo y me llama mucho la atención. Ese es el objetivo real de twitter. Me encanta lo de buscar fotografías con los que acompañar cada tuit.