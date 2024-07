Salvador Fuentes:"La escasez energética hizo que Cunext no se instalase en el norte de la provincia"

Hace un año, Salvador Fuentes salió del gobierno municipal, donde dirigía la Gerencia de Urbanismo, para hacerse cargo del gobierno de la Diputación Provincial. Los resultados electorales del 28 de mayo permitieron al Partido Popular recuperar, tras ocho años, la Diputación con una mayoría simple de 13 diputados, que les han obligado durante este primer año de mandato a llegar a acuerdos -especialmente, con el Partido Socialista, con quien ha pactado los presupuestos-.

"El reto más dificil"

En mayo de 2023, el asunto que focalizaba la atención de la provincia tenía carácter de crisis y una necesidad inmediata de resolverse: los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba llevaban algo más de un mes sin poder beber agua del grifo. La Diputación, a través de Emproacsa, debía buscar una solución en tiempo récord. Ese fue el reto primordial que se marcó Salvador Fuentes en primer día de mandato. "He vivido momentos complicados, tuve que resolver algún que otro conflicto difícil con los bomberos en mi época de gestión municipal, pero no he vivido nada como la crisis de agua. Ir a los pueblos del norte, verle la cara a los vecinos, era dramático. Teníamos una incapacidad que no podíamos resolver, no teníamos recursos", admite Fuentes a esta cadena.

"Ir a los pueblos del norte, verle la cara a los vecinos, era dramático. Teníamos una incapacidad que no podíamos resolver, no teníamos recursos"

La lluvia de abril de este año obró el milagro y devolvió el agua al pantano de Sierra Boyera. La diputación, no obstante, sigue trabajando para potabilizar el agua de La Colada, que sería el pantano alternativo si vuelve a secarse el principal. "Las obras están hechas y funcionando, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir, no se nos puede olvidar el sufrimiento de los vecinos", aclara el presidente de la Diputación. Ultrasonidos, sombra, dióxido de cloro, elementos novedosos que lograron hallar los técnicos de Emproacsa buscan potabilizar definitivamente ese agua llena de algas, en la que aún ni siquiera se permite el baño.









A pesar de que el agua ya sale potable del grifo, han habido voces que han apuntado a la turbidez del agua, y han puesto en duda el resultado positivo de las analíticas que han permitido abrir de nuevo el grifo. "Lo digo muy claro y porque ya ha pasado todo, pero lo que se ha hecho es una irreponsabilidad que roza la delincuencia, porque es mentira, y una mentira deliberada con imágenes manipuladas. Hay gente que no ha jugado limpio, y ha tratado el agua como un arma electoral. Hicimos más de 400 analíticas del agua y estaba limpia. El asunto de la turbidez es algo que puede ocurrir en cualquier lugar", sentencia Fuentes.

"Lo que se ha hecho es una irreponsabilidad que roza la delincuencia, porque es mentira. Hicimos más de 400 analíticas en el agua de Sierra Boyera y estaba limpia"

La energía, un problema que deja sin negocio a la provincia

Más de 100 empresas han tenido intención de instalarse en la provincia de Córdoba y no lo han podido hacer porque no tenían potencia energética suficiente para echar a andar su negocio. Así lo certifica en COPE el presidente de la Diputación. Una, en concreto, es Cunext, que quiso instalar su fábrica de cobre verde en el norte de la provincia. Ahora, lo hará en la carretera de Granada, en la capital, donde sí podrá acceder a las conexiones energéticas necesarias. Es un proyecto pionero en Europa, que se materializará en una inversión de 120 millones de euros, y en la creación de 80 puestos de trabajo directos. "Vemos que se nos va entre los dedos la oportunidad de desarrollar nuestra tierra porque no podemos competir. Tenemos a los mejores empresarios del mundo con los peores recursos el mundo", lamenta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La búsqueda de negocio en la defensa con la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra

La Diputación trabaja en transformar el modelo de polígonos industriales de los pueblos para que se enfoquen en la logística. También, según indica Fuentes, hará una fuerte inversión en la Escuela Politécnica de Belmez, que empezará este año a formar a sus alumnos en el primer Grado de Ingeniería Civil con Mención en Logística. "Tengo una gran esperanza de revitalizar la provincia con esa escuela, que estaba dejada de la mano de Dios. Tenemos una enorme oportunidad de darle el sitio que se merece", dice.

El presidente ha traído un carro de ideas de París después de asistir a Eurosatory, la principal feria de seguridad y defensa de Europa. "La idea es conectar la base tecnológica de la provincia con las necesidades del mundo de la defensa. Para eso, no hace falta que en Peñarroya se hagan tanques, pero sí se pueden hacer piezas de tanques. O en Rute se haga un plástico para cobertura de ciertas herramientas de defensa", admite el presidente. Se trata de la economía dual: la que relaciona la maquinaria agrícola con la tecnología de la defensa. Ya existe, de hecho, un proyecto en marcha para conectar a las empresas de ambos sectores. "No es solo tierra. Es tierra, mar y aire. Tenemos un amplio abanico de oportunidades de negocio en nuestra provincia", apostilla.

El párking de la Diputación "no va a volver a albergar eventos de provincia"

La vitrina de la Diputación ya tiene un espacio, y será el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, ubicado en el Parque Joyero. "No podemos estar improvisando carpas y montando tenderetes para esos eventos, no es lo mismo, ni en espacio, ni en la imagen que proyectamos", asegura. La excavación arqueológica que se ha estado realizando desde febrero del año pasado se está tapando ahora y se va a conservar. De cara al futuro, el presidente de la institución provincial no ha descartado utilizar esa explanada, durante los fines de semana, como "un espacio de convivencia ciudadana para realizar actividades teatrales o encuentros al aire libre". En días laborales, se seguirá utilizando como párking.