Salvador Fuentes anuncia que el agua volverá a Las Jaras en la tarde de este viernes

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha anunciado que espera que Las Jaras vuelva a tener restablecido el suministro de agua esta misma tarde, tras una intervención del Ayuntamiento para atajar este problema.

Fue el pasado lunes cuando los vecinos de Las Jaras se encontraron sin suministro tras una comunicación de la empresa Luxico en la que se explicaba la falta de productos para la potabilización del agua. Los vecinos han realizado varias protestas esta semana pidiendo el abastacimiento por parte de la empresa municipal EMACSA y la intervención de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como nos explica Juan Luis, uno de los vecinos afectados.

Requerimiento de Urbanismo

Fuentes ha detallado que a las 16,00 horas de este miércoles se decidió comunicarle que "si en 24 horas no se restablecía la potabilidad del agua, de forma subsidiaria, el Ayuntamiento tomase las riendas para restaurar, por lo menos, la normalidad". Según ha expuesto, "son días muy complicados, muy difíciles y no se puede tampoco esperar a buscar una solución última que no llegaba por parte de la empresa", al tiempo que "no van a estar los vecinos sufriendo esta circunstancia", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que van a "seguir en el camino trazado de solucionar de una forma definitiva el despropósito de Las Jaras, que viene ya de hace 30 años", de manera que ha defendido "suministrar el agua" ante "una situación muy preocupante, por salud pública y porque el agua no tiene por qué estar cortada de la forma que se está haciendo".

Ante ello, Fuentes ha señalado que este jueves se celebra una reunión para ver cómo se coordinan las actuaciones, "porque todos tienen que poner de su parte", a la vez que ha indicado que "lo menos aceptable es entrar en dinámicas judiciales y pedir responsabilidades penales, pero que siga el agua cortada".

LAS ACTUACIONES

Mientras, el concejal ha lamentado que "nunca ha habido ninguna intención por parte del gobierno del Ayuntamiento y por las partes de arreglar ese despropósito, que se ha dejado ahí y crea problemas", a lo que ha añadido que "incluso hasta los propios propietarios tienen sus disparidades y diversidad de criterios". No obstante, el delegado de Urbanismo confía en que "cuanto antes y con urgencia se recobre la normalidad y no parar ya en actuaciones muy importantes y que afectan a la salubridad del agua, al saneamiento".

Al respecto, ha precisado que "hay dos pozos que están creando muchos problemas, hay bombas que tiene que reparar la empresa con urgencia y hay que plantear la colocación de trituradores de toallitas que bloquean esas bombas e impiden que el agua discurra con absoluta naturalidad". En este sentido, Fuentes ha manifestado que "son actuaciones dentro de la red y que requieren de un movimiento muy rápido", si bien "la empresa hasta cierto punto no tiene esa capacidad", de forma que se va a ver "cómo solventar la situación" y "poner otra vez en marcha el suministro de agua".