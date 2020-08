Salud decreta el cese cautelar de la actividad en SOJO Mercado Victoria tras detectarse tres positivos

El establecimiento que la empresa SOJO, posee en el Mercado Victoria, ha cerrado sus puertas tras confirmar la propia empresa que tres de sus trabajadores han dado positivo en COVID-19. Además, la Delegación Territorial de Salud y Familias, ha decretado el cese cautelar de la actividad en el local de ocio.

Según han apuntado fuentes de la Junta de Andalucía, se trata de un brote de ámbito laboral, al detectarse tres casos.

Desde la dirección solicitan a los clientes que hayan acudido al establecimiento entre el pasado jueves 6 de agosto y ayer día 12, que se pongan en contacto con los servicios sanitarios para conocer si es necesario someterse a la prueba PCR.

Ante esta petición, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no ha pedido, como si ocurrió en el caso del brote en la discoteca Babylonia, que los clientes acudan al autocovid de Castilla del Pino para la realización de PCR. Sin embargo, tampoco se descarta que esto pueda volver a ocurrir si aumentase el número de contagiados

Según ha informado el establecimiento en las redes sociales, a través de un comunicado, este cierre no afecta al resto del Mercado Victoria.

"Hola, buenas tardes:

Desde la dirección de SOJO MERCADO comunicamos que dentro de los controles preventivos establecidos, tres miembros de la plantilla han resultado positivos por coronavirus SARS COV-2 sin que inicialmente tengan relación. Afortunadamente su estado es bueno y están asintomáticos. Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias y a su disposición para cualquier incidencia que pudiera derivarse. Para ayudar en la determinación del alcance del contagio hemos cerrado temporalmente exclusivamente el establecimiento SOJO MERCADO hasta su completa resolución esperando abrir en unos días. Dicho cierre no afecta en modo alguno a la zona gastronómica del Mercado Victoria, la cual no ha tenido ningún afectado. No obstante, animamos a nuestros clientes que pasaron por nuestras instalaciones –no por la parte gastronómica del mercado- desde el pasado jueves 6 de agosto hasta ayer 12 de agosto, a ponerse en contacto con salud responde para establecer el contacto y la necesidad o no de realización de prueba PCR.

Muchas gracias por todo y disculpad las molestias

SOJO MERCADO "