¿Qué se necesita para ser cordobesa?

Lola, de 9 años, vive en Barcelona. En diciembre de 2021 escribió una carta dirigida al Alcalde de Córdoba en el que -tras explicar que es tan guapa como las chicas cordobesas- detalla que su abuelo materno era de Pozoblanco y sus bisabuelos también nacieron en la provincia.

Así pues, y atendiendo a la sangre que corre por sus venas, Lola pregunta al primer edil por los requisitos para adquirir la condición de cordobesa. “¿Se necesita un informe o una documentación para firmar? Yo siempre he querido ser cordobesa”, cuestiona Lola, quien abunda en que le gusta “bailar sevillanas y flamenco” y que “Córdoba es muy bonita”.

Cierra su reflexión aclarando el motivo de la misiva: “No sé por qué, un día le dije a mi mami que yo quería ser cordobesa y ella me dijo: Pues escribe una carta al Alcalde de Córdoba”.

La simpática carta conmovió tanto a José María Bellido, Alcalde cordobés, que éste decidió compartirla en su perfil de Facebook. Este verano, incluso Bellido invitó a la pequeña Lola a visitar el Ayuntamiento y allí le explicó que para ser cordobesa únicamente hay que “sentirse de Córdoba”, algo que Lola cumple porque es “cordobesa por los cuatro costados”. El Alcalde agradeció su visita a Córdoba y explicó que pasaron un agradable rato juntos con su familia.





En el hilo de comentarios de facebook que nació desde la publicación del Alcalde hubo varias reacciones del mismo tipo, como la de una madrileña a la que le habría “encantado haber nacido en Andalucía. Cada vez que bajo a Córdoba me subo llorando a Madrid... y es que me tiene enamorada. Tanto la ciudad como un Cordobés” o el de otra cordobesa de adopción que apunta que “Córdoba es una gran ciudad que acoge siempre y no hay que haber nacido en ella para sentirte cordobesa, como es mi caso. Para ser cordobesa solo hay que sentir Córdoba en el corazón”.