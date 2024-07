¿Qué hacer en el fin de semana en la provincia de Córdoba?

Este fin de semana, los amantes de la música y la cultura en general tienen una cita ineludible tanto en Pozoblanco como en la capital cordobesa. La novena edición del festival "Al fresco" en Pozoblanco y una serie de eventos culturales en Córdoba prometen satisfacer todos los gustos.

Festival Al fresco en Pozoblanco

El festival "Al fresco" se ha consolidado como uno de los eventos musicales más esperados del verano en la región. Este año, el cartel del festival, que se celebra el viernes 19 y el sábado 20 de julio, presenta una mezcla ecléctica de artistas que seguramente deleitarán a todos los asistentes.

Viernes 19 de julio

Lorenzo Soria & Sebastián Orellana: Abriendo el festival, estos artistas prometen una actuación llena de energía y pasión, combinando sus talentos en una presentación única. Dani Llamas: Conocido por su estilo distintivo y letras emotivas, Dani Llamas aportará su toque personal al escenario de Pozoblanco. Carlangas y los Cubatas: Cerrando la noche del viernes, esta banda asegurará que la fiesta continúe con su vibrante y contagioso sonido.

Sábado 20 de julio

Limousine: Esta banda cordobesa traerá su fusión de estilos musicales, ofreciendo una experiencia auditiva diversa y emocionante. Triángulo de Amor Bizarro: Con su sonido característico y potente, esta banda es un plato fuerte del festival, conocida por su capacidad para conectar con el público a través de su música. Al Dual: Reconocido por su maestría en el rockabilly, Al Dual cerrará la noche con una actuación electrizante.

Además, el festival contará con la presencia de destacados DJs de la provincia, como Eselchino, de la sala Ambigú Axerquía, y Miamigomigue, de Volpina y El Colectivo, quienes se encargarán de mantener el ambiente festivo entre actuaciones.





Eventos en Córdoba Capital

Ricardo Lezón en Orive

El líder de McEnroe, Ricardo Lezón, ofrecerá un concierto acústico en los jardines de Orive el viernes a las 22:30. Este evento, parte del ciclo "Cultura en Red", promete ser una velada íntima y especial con uno de los cantautores más talentosos de España.

Flamenco en la Terraza

El ciclo de conciertos "Flamenco en la Terraza" continúa este fin de semana en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes. Las actuaciones comienzan a las 22:00 y son de entrada libre hasta completar aforo. El viernes, la bailaora Sonia Monje se presentará, mientras que el sábado es el turno de la cantaora Alba Salinas con Niño Selu a la guitarra.

Viana a Escena

El teatro también tiene su espacio este viernes con "Viana a Escena", donde se representará la obra "El sonido de Babilonia" a las 22:00. Esta adaptación de La Vidriera Teatro, basada en la poesía de Lorca y su vida en Nueva York, promete ser una experiencia conmovedora y culturalmente enriquecedora. La entrada es libre hasta completar aforo.

Espectáculo en Alcolea

El sábado a las 22:30, la barriada de Los Ángeles en Alcolea acogerá el espectáculo "De la raíz a la copa" de la Compañía de Luisa Arenas. Este evento contará con la participación de Antonio de Pozoblanco al cante, Javier Muñoz "El Tomate" y Rafael Muñoz "El Tomate" a la guitarra, y Daniel Morales "Mawe" a la percusión.

Cine al aire libre

Para los amantes del cine, Cultura en Red ha programado la proyección de la película "Héroes de barrio" este viernes a las 22:30 en la Plaza del Lago. Los cines de verano también ofrecen una variada cartelera: el Coliseo San Andrés y el Delicias proyectarán "Padre no hay más que uno 4" de Santiago Segura, mientras que el Fuenseca presentará "Gru 4, Mi villano favorito". Todas las funciones comienzan a las 22:15.

El cine de verano del C3A ofrece propuestas de directores debutantes desde el jueves hasta finales de agosto. Las proyecciones dan comienzo a las 22,00 horas (dependiendo del ocaso solar) y el acceso a las proyecciones es gratuito hasta completar aforo. La apertura de puertas es a las 21,30 horas.

La primera obra es la carta de la joven directora marroquí Sofía Alaoui (Casablanca, Marruecos, 1990). 'Animalia' es una ficción extrema que habla de un apocalipsis verosímil invitando al espectador a indagar sobre los efectos devastadores de la religión extrema, las desigualdades económicas y de género y el poder omnímodo de un estado policial.

La segunda de las cartas está escrita por la argentina Ingrid Pokropek (Buenos Aires, 1994). 'Los Tonos Mayores' es una fábula intimista que narra los extraños efectos que una prótesis metálica genera en el cuerpo de un adolescente, haciéndole percibir la realidad de una manera muy singular; una narrativa que plantea el momento de la juventud en el que se descubre que hay algo que empieza a no encajar.

Sobre el viaje hacia la vida adulta habla la tercera obra, 'How to have sex', que llega desde el Reino Unido de la mano de Molly Manning Walker. En ella un grupo de adolescentes británicas en un lugar indeterminado que podría ser Magaluf, Ibiza o la Costa Adriática, inician un viaje iniciático donde las drogas, la música tecno y el balconing son el paisaje de fondo del retrato en primera persona de una chica cuyo ánimo fluctúa a lo largo de 24 horas.

La cuarta carta es una subversiva road movie por el sur de España, y la escriben María Giséle Royo (Caracas, Venezuela, 1993) y Julia de Castro (Ávila, España, 1984). 'On The Go' es un viaje trepidante a bordo de un Chevrolet blanco, con música de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, donde personajes al límite viven a flor de piel el deseo de maternidad, el anverso de lo queer, el amor y la amistad. Desde Colombia llega 'Golán', en la que Orlando Cluzat (Cali, Colombia, 1975), ha querido situar en primer plano a un adolescente que se enfrenta a un mundo en el que persiste el machismo, el racismo y la xenofobia. Una visión hostil en la que se aborda, además, el duelo y la pérdida de los seres queridos, la soledad, los rituales de acceso a la vida adulta y la crisis del modelo de familia tradicional.

La última de las proyecciones es 'Alemania', de María Zanetti (Buenos Aires, Argentina, 1980). La directora sitúa la acción en la Argentina de principio de los años 90, en una atmósfera familiar que será a la vez acogedora y asfixiante, en la que la protagonista se encontrará en la encrucijada de romper el cascarón del hogar familiar y encontrar su propio camino. Desde un tono intimista y contenido, con una impecable Vicky Peña, Zanetti construye un relato de su propia adolescencia.





Exposición en el Alcázar

La exposición "La edad de oro de los judíos de al-andalus" en el Alcázar de los Reyes Cristianos sigue abierta este fin de semana. Comisariada por José Martínez Delgado, la muestra documenta la vida cotidiana de los judíos en la Península Ibérica entre los siglos X y XIII. Los horarios son sábado de 9:30 a 15:00 y domingo de 8:15 a 14:45, con entrada gratuita para residentes de la capital.

Con esta oferta cultural, Córdoba y Pozoblanco aseguran un fin de semana lleno de música, arte y entretenimiento para todos los públicos. ¡No te lo pierdas!