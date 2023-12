El Papa Francisco acoge la petición de un coadjutor para el obispo de Córdoba

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha visitado los estudios de COPE, como suele ser tradicional en este tiempo de Navidad, en este año, donde está a punto de cumplir los 74 años. Concretamente, en febrero de 2025 cumplirá los 75, y como ya adelantó la Diócesis, Monseñor ha pedido al Papa Francisco un obispo coadjutor, como marca el Código de Derecho Canónico, para que considere la posibilidad de adelantar el nombramiento del sucesor, que le acompañe durante el tiempo que le quede hasta que se jubile. Hoy nos ha adelantado que "el Papa Francisco me ha concedido la petición realizada de un coadjutor, que no es otra cosa que un obispo que me ayude hasta que me pueda jubilar. Solo he pedido una ayuda, eso no adelanta mi jubilación, lo que adelanta es la llegada de mi sucesor. Con lo cual, es probable que dentro de unos meses, seamos dos obispos, el obispo residencial, que es un servidor, y el obispo coadjutor o ayudante".









Sobre la noticia que hemos conocido esta mañana y que ha adelantado ABC, la Consejería de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta, ha dado el visto bueno al Plan Director de la Mezquita Catedral presentado en su momento por el Cabildo Catedral, aunque con algunas matizaciones. Demetrio Fernández ha explicado que "este trabajo que se ha presentado es como una tesis doctoral y dentro de una tesis cualquier Tribunal, te indica o sugiere algunos puntos. Hay una serie de detalles menores que el Cabildo ya ha incorporado. No son enmiendas, esta es la comprobación de que lo han leído y les ha parecido muy bien. Los cordobeses pueden estar tranquilos porque la Mezquita Catedral está en muy buenas manos".

También se ha centrado en hablar sobre los abusos de menores y también de personas vulnerables, donde la Diócesis de Córdoba ofrece formación en materia de prevención de los mismos."Es una lacra de la sociedad, no solo de la Iglesia, y creo que en esto la Iglesia es pionera en extirparla. También la Diócesis de Córdoba fue de las primeras de publicar este protocolo, y otras muchas diócesis me la han pedido. Tenemos cursos de cuatro o cinco años donde proponemos ambientes seguros a través de la enseñanza de la Iglesia, y las exigencias que va poniendo en el campo de la educación, del tiempo libre, la catequesis... La Iglesia tiene una gran sensibilidad en este tema y va a la cabeza en la lucha para combatirla, porque es un problema que se da en ambientes educativos, familiares..., pero solo se pone el foco en la Iglesia".

No se ha dejado atrás en expresar la felicidad que le supone la participación de los jóvenes en la JMJ de Lisboa, en la peregrinación a Guadalupe o el gran trabajo que se realiza en los campamentos de verano, donde muchos jóvenes participan desde los diez años hasta los más mayores que dedican su tiempo como monitores.

Sobre la llegada de la Navidad, Monseñor la acoge con "más oración, contemplando al Niño que se ha convertido en hombre, Hijo de Dios. Mi familia es la Diócesis y tengo que celebrar las celebraciones correspondientes. La inauguración del Belén, asistir a la Misa de la Calenda, asisto al Centro Penitenciario de Córdoba, donde encuentro a muchas personas en una situación muy dolorosa, porque también para ellos ha nacido Jesucristo. Voy también a la Casa de Acogida Madre del Redentor..., estoy con los pobres. Desde el punto de vista personal son días para redoblar la oración y la contemplación, porque es tan grande este Misterio. Animo a que os acerquéis al belén de vuestras casas, de vuestra parroquia y lo adoréis. No acabaremos nunca de contemplarlo, y produce una gran alegría. A todos os deseo una feliz Navidad. Jesucristo está contigo, está con nosotros, y esta es la mayor alegría del mundo".