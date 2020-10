La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos del Polígono Guadalquivir de Córdoba

El sorteo de la ONCE de este pasado martes, día 6 de octubre, ha repartido un total de 350.000 euros entre los vecinos de la barriada del Polígono Guadalquivir de Córdoba, donde se han vendido diez cupones premiados cada uno con 35.000 euros.

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que Patricio Casado vendió diez cupones premiados en una calle del Polígono Guadalquivir, en la que trabajaba este martes por primera vez. Casado, que es vendedor de la ONCE desde 2017, había vendido hasta ahora en la Avenida de Cádiz pero se estrenó "en otro punto de una de las áreas más humildes", a su juicio, de Córdoba, a las puertas de un supermercado de la calle Libertador Hidalgo y Costilla.

De este modo, diez vecinos se han repartido 350.000 euros en unos momentos y en un barrio "de mucha necesidad", sobre todo con la situación actual, ha resaltado el vendedor, quien ha afirmado que los afortunados son personas mayores "que piensan en sus hijos y en sus nietos cuando compran el cupón".

El sorteo de este martes, que estaba dedicado a los 125 años de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Sevilla y ha repartido más de un millón de euros en premios mayores entre las comunidades autónomas de Asturias, Canarias, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y sies euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para el próximo viernes, 9 de octubre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 44 millones de euros.

La ONCE ha puesto ya a la venta su sorteo del 11/11 de la ONCE, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, y que ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.