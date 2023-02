“Su mayor ilusión es poder rescatar personas con vida”

Tras el brutal terremoto que sufrió, Turquía está pasándolo muy mal y requiere héroes en todas partes. En Puente Genil juega para el filial del Ángel Ximénez de balonmano Sergio Moral, que es miembro de la Unidad Militar de Emergencia. Su mujer, Natalia Berral, compartió en Facebook su angustia por la repentina partida de su pareja, de la que ni siquiera pudo despedirse.

Ella lo está pasando mal, pero especialmente por sus hijos “porque no lo entienden. Porque él normalmente se ha ido otras veces, pero no de esta forma. Esto ha sido una catástrofe bastante mayor a la de otras veces. Tienen una preocupación por si se volviera a repetir el terremoto”

Sergio fue a trabajar el lunes a la sede de Morón y ya no regresó a casa antes de irse a Turquía: “Se fue y cuando llegó a la base le dijeron que al 90% le iban a enviar a Turquía. Otras veces le han dejado un par de horas para que viniera a casa y cogiera lo mínimo, pero esta vez... me llamó y me dijo que no podía. Se ha ido sin cargador de móvil, ni calzoncillos, ni calcetines… nada. Fue todo de repente”.

Ellos tienen que buscar el lado positivo de esa partida tan inminente: “Para ellos pensar que van a llegar y sólo van a encontrar cuerpos sin vida… lo que más satisfacción da es poder sacar personas que estén con vida. Por eso su ilusión era llegar dentro de las 72 primeras horas, que es lo que se estima que una persona puede sobrevivir en condiciones extremas y que pudieran rescatar personas cuya vida esté pendiente de un hilo”.

Explica Natalia que Sergio y sus compañeros “estuvieron un rato largo sobrevolando Turquía porque no eran capaces de atravesar por el jaleo que había de aviones y se tuvieron que ir más lejos de la zona cero. Ahora están en una base como a tres horas de la zona cero. La última videollamada que tuve fue a las diez de la noche de ayer y lo que sé es que hicieron una batida de reconocimiento su equipo y todavía no había salido a rescatar”.

“Él está donde quiere estar”, reflexiona Natalia, que añade que “no hay mayor satisfacción que dedicarse a lo que te gusta. Está cansado por las horas de vuelo y lo que tiene es muchas ganas de ayudar. Que esté todo lo que tenga que estar, pero que ayude todo lo que pueda. Ojalá pudiera estar también con él. Soy enfermera y entiendo la situación. Sé que lo va a dar todo y estoy deseando que cuente su experiencia y cómo ha podido ayudar”

“No es el Rey de España, pero se ha ganado el título de Rey de la casa”, puso Natalia en Facebook. Reconoce que está muy volcada con sus hijos: “No es algo para estar triste. Papá está ayudando a mucha gente a que pueda salir con vida. Es muy importante ese apoyo para que no se queden con tristeza”.