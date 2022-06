Los sindicatos se concentran ante el Hospital Provincial para rechazar la agresión a varios sanitarios

Los sindicatos presentes en el Comité de Seguridad y Salud del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se han concentrado este miércoles a las puertas del Hospital Provincial, para expresar su "más rotundo rechazo a la agresión sufrida por varios profesionales de la planta sexta de dicho centro hospitalario, que requirió de la presencia de varias dotaciones de la Policía Nacional y Local".

A este respecto y en una nota, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, que es además delegado de prevención y miembro del citado Comité de Seguridad y Salud, ha señalado que "está visto que el plan de agresiones no está funcionando", y hay que "reforzar la campaña de concienciación a la ciudadanía, para que ejerzan su derecho a reclamar por las vías adecuadas. Si hay algún problema o disconformidad se tiene que hacer a través de reclamaciones u otras vías legales", porque "es inadmisible cualquier tipo de agresión, no tiene justificación alguna".

Para CCOO, "la mayoría de las personas que agreden al personal de la sanidad suelen estar disconformes con alguna prestación, por las largas esperas, porque la atención recibida consideran que no es la adecuada, etcétera", criticando Damas que, "a veces, donde tendría que haber tres enfermeras hay una, y donde tendría que haber dos auxiliares hay uno, y a veces es imposible atender las necesidades de los pacientes, y eso es un problema de la Administración", en este caso la Junta de Andalucía, "que es la que tiene que poner solución a la falta de personal".

Por ello, Damas ha pedido durante la concentración "plantillas al 100 por 100, porque eso evitaría muchos problemas, puesto que se daría una buena atención y se evitarían conflictos que hoy se están dando". En este sentido, ha pedido al nuevo Gobierno andaluz, que volverá a presidir Juanma Moreno, que "refuerce las plantillas" y "la creación de un Observatorio de Agresiones, donde estén presentes, tanto la Administración, como los profesionales y los representantes de los trabajadores y cuerpos de seguridad, para entre todos buscar una solución a esta lacra de las agresiones".





REVISIÓN DE CÁMARAS





Además, el responsable sindical ha exigido a la Dirección del centro sanitario "que revise todos los sistemas de vigilancia que han fallado en esta ocasión", pues "no funcionaban ni las cámaras de la planta, ni las del vestíbulo, ni las de los ascensores, y que mejore el control de acceso de familiares que en este caso creemos que ha sido uno de los problemas". A ello se ha referido también, en otro comunicado, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que ha solicitado "que se revisen las cámaras de seguridad del hospital, por si hubiera que llevar a cabo alguna actuación ante los altercados vividos en la tarde del lunes", pues "no hay justificación para que ni pacientes, ni familiares, como ha sido en esta ocasión, arremetan contra los profesionales o las instalaciones sanitarias ante una situación que no es la que ellos desean".





COLEGIO DE ENFERMERÍA





Finalmente y en otra nota, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha manifestado su "repulsa y condena ante la agresión múltiple a profesionales sanitarios, entre ellos de Enfermería, registrada el pasado lunes en la sexta planta del Hospital Provincial de Córdoba", lo que ha llevado al Colegio a respaldar "la concentración de protesta contra las agresiones a los sanitarios" celebrada este miércoles convocada por los sindicatos a las puertas del citado centro sanitario.

Junto a ello y tras exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "la puesta en funcionamiento" de las cámaras que fallan, "así como la presencia de personal de seguridad en aquellas zonas del hospital en las que existe más riesgo de producirse sucesos de este tipo", también ha animado el Colegio de Enfermería a los profesionales "a denunciar cualquier tipo de agresión, sea física o verbal, ya que cualquier tipo de coacción, amenaza o ataque, aunque no sea físico, también es una agresión intolerable", y ha recordado que tiene "una asesoría jurídica a disposición de todas las enfermeras que lo necesiten, sin ningún coste".