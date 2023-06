Los microplásticos se encuentran en nuestro organismo: la solución erradicarlos

Los llamados 'microplásticos' ya se encuentran en nuestro organismo lo queremos o no, y la solución de erradicarlo está en nuestras manos. Durante décadas hemos visto como el planeta se llena de plástico y a pesar del reciclaje es mucho el que acaba en el medio ambiente. Debemos pensar que una bolsa tirada en cualquier lugar el viento puede hacer que vuele y acabe junto en cualquier otro lugar donde con el paso del tiempo se irá descomponiendo y esas micropartículas acaben en el suelo, y con ello en balsas de agua subterráneas, ríos, embalses, mar...









En definitiva, esos microplásticos acaban en el agua, y con ello en el organismo de muchos animales, los cuales entran en nuestra alimentación. Es por ello que debemos afirmar que los microplásticos ya se encuentran en nuestros cuerpos. Muchos científicos están asegurando que muchas enfermedades degenerativas neuronales podrían estar relacionadas con la acumulación de estas partículas.

A día de hoy no existe un criterio unificado para que los laboratorios de análisis de agua puedan realizar un estudio fiable para detectarlos









A pesar de la labor de muchos laboratorios de aguas, como es el caso de Cegam, estos se encargan de velar por la seguridad de todos en distintas áreas como en control de aguas residuales, de consumo, industria, control de alimentos, legionella, control ambiental...Su gerente Anabel Jurado, nos ha explicado en Herrera en COPE, de qué manera se trabaja y la importancia que tiene velar por el medio ambiente. "No solo nosotros como laboratorio, también todos en nuestros hogares y empresas debemos velar por un mejor futuro, y eso pasa por actuar de manera positiva en nuestro entorno más cercano.





"Tenemos que ser conscientes, y centrados en los materiales que no son biodegradables, es decir aquellos que la naturaleza no puede asimilarlos ni eliminarlos por sí misma, que con el paso del tiempo se van descomponiendo. Estos residuos tiene su origen en la industria, y también en nuestros hogares. Muchos de ellos son arrojados por desagües, en la propia naturaleza o en contenedores no apropiados. Los microplásticos son sustancias tóxicas y abrasivas, se acumulan tanto en peces como en nuestros cuerpos, por lo tanto debemos eliminarlos de nuestra vida o evitarlos", afirma Jurado.





CONTROL





El vertido de los plásticos no ha sido nunca controlado desde que se inventaron hace más un siglo, y lo más peligroso, desde que forma parte de nuestras vidas en la década de los 50 su volumen ha seguido creciendo. Desde hace unos años la tendencia es luchar contra ellos. El consumidor lo sabe y muchos son los que compran un produco u otro dependiendo si estos llevan plásticos en sus envases. Otros no pueden evitar comprarlos porque el precio también afecta, es decir, un producto que es respetuoso con el medio ambiente, es más caro que otro que no lo es.





TIPOS DE PLÁSTICOS





Microplásticos primarios: Este tipo son los que después de ser utilizados son desechados al medio ambiente en su estado original como los utilizados para detergentes, cremas, geles exfoliantes, pasta dentífrica...

Microplásticos secundarios: Son los que se fabrican a partir de la degradación de otros plásticos y proceden de la rotura o desgaste de otros plásticos. Aquí encontramos los que contaminan el medio ambiente de mayor manera. Son el PET (Polietileno), PP (polipropileno), PS (poliestireno) y PV (polivinilo). Son partículas muy pequeñas de plástico empleadas en muchos productos de limpieza. En la década de los 80 comenzaron a utilizarse por su función exfoliante o para dar color e incluso textura.