Los letrados mantienen la huelga indefinida: "No pedimos una subida de sueldo, sino la adecuación salarial"

Se cumple hoy una semana desde que los letrados judiciales de toda España comenzaron una huelga indefinida. En Córdoba, el seguimiento está siendo, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, del 34%, aunque podría ser mayor según los datos que manejan los letrados si no se cuentan las bajas y los servicios mínimos. La función de un letrado es, esencialmente, la de dar fe de que las sentencias que se dictan se hacen acorde a la ley. En 2009 se hizo una reforma de la ley para descargar a los jueces de funciones que se les impusieron a los letrados: ocuparse de la cuenta de depósitos del dinero de los condenados a pagar, del pago de pensiones o multas al tesoro público; además de toda la actividad del registro civil. Marta López, letrada cordobesa desplazada al juzgado de Tarragona, explica a COPE que "se ha llegado a un punto en el que, la mayoría de los compañeros, o ven la modificación de los decretos retributivos para que esto se materialice en la nómina, o esto va a seguir adelante. Y quiero dejar claro que nuestra intención no es perjudicar al ciudadano. Yo lo paso mal cuando viene gente a preguntar por el tema de las pensiones alimenticias, tema de pagos y asuntos del registro civil".

En aquel momento, el contexto socioeconómico- la crisis- evitó las reivindicaciones, pero la promesa el Ministerio de Justicia de que se realizaría la adecuación salarial a las nuevas funciones de los letrados se ha visto quebrada en los últimos presupuestos presentados. Por eso han parado. "Se no añadió a las competencias funciones que hasta el momento ostentaban los jueces. Como nos encontrábamos en plena crisis, decidimos que no era el momento de parar, sino de arrimar el hombro. Han pasado 14 años. En el año 2021 se recogió en la ley de Presupuestos Generales del Estado una disposición adicional que recogía la adecuación salarial, pero el Gobierno no lo ha cumplido", asegura.

Esta huelga, indudablemente, va a paralizar un sistema judicial ya ralentizado de base. La Audiencia Provincial de Córdoba tiene juicios a hasta 5 años vista. "Por un lado, no hay el personal suficiente y, por otro, los medios materiales no son los que necesitaríamos. Estamos trabajando a papel en muchos juzgados, cuando se supone que tendríamos que tener medio electrónicos", puntualiza, y añade: "Hace falta crear muchos más juzgados, así lo indica el Consejo General del Poder Judicial. No nos queda otra opción que trabajar con lo que se nos da, que son migajas para lo que realmente necesitamos".