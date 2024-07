La Ley de Vivienda de la Andalucía busca facilitar el acceso y la construcción "a precio asequible"

La problemática del acceso a la vivienda en Andalucía afecta de manera desproporcionada a las familias y personas con menores ingresos. La situación actual revela una creciente dificultad para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad o alquiler, debido al incremento de los precios y la escasa oferta de viviendas asequibles. Este problema se agrava entre los jóvenes y colectivos vulnerables, quienes encuentran enormes obstáculos para emanciparse y establecerse de manera independiente.

En respuesta a esta situación, la Junta de Andalucía ha presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, con el objetivo de mejorar la normativa estatal vigente que no ha logrado resolver los problemas del sector. La presentación de este anteproyecto se llevó a cabo con la participación del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados. Ambos funcionarios destacaron que la principal meta de esta ley es "garantizar el acceso a la vivienda e incrementar la construcción de promociones a precio asequible".

Según la Administración autonómica, el anteproyecto incluye un plan de choque destinado a poner rápidamente a disposición terrenos para la construcción de viviendas protegidas, con el fin de aliviar la presión en un mercado residencial afectado negativamente por la ley estatal de vivienda. Este plan de choque es una medida urgente que pretende facilitar la disponibilidad de suelos para la edificación de viviendas protegidas y así moderar los elevados precios del mercado. Adolfo Molina hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en la elaboración de la ley, ahora que se inicia un periodo de consultas con el objetivo de lograr una normativa consensuada.

"Queremos una Ley de Vivienda de Andalucía de todos y no sólo de unos pocos, como la norma estatal", afirmó Molina, subrayando la importancia de la participación ciudadana para alcanzar una solución integral y efectiva. El anteproyecto de ley andaluz busca enfrentar el problema de la vivienda con garantías, a diferencia de la Ley Estatal de Vivienda que, tras un año de vigencia, no ha resuelto la crisis habitacional e incluso ha agravado la situación. Molina destacó que la ley estatal ha invadido competencias exclusivas de las comunidades autónomas, según lo refrendado por una sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a la Junta de Andalucía en su recurso de inconstitucionalidad. "La respuesta de Andalucía es esta ley, que es una norma más práctica, que no contrae el mercado, sino que lo expande, y que está hecha de cara a la ciudadanía, escuchando al sector", añadió Molina, destacando que Andalucía es la primera comunidad en impulsar una ley propia tras la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda.

Esta iniciativa andaluza pretende resolver la dispersión normativa existente, abaratar los precios de venta y alquiler, aumentar la oferta de viviendas en alquiler, y facilitar la emancipación de los jóvenes y otros colectivos. El delegado también subrayó que esta ley aborda el envejecimiento del parque residencial y las carencias de espacios públicos y zonas verdes. "Ningún proyecto de vida puede arrancar sin una vivienda donde desarrollarlo", afirmó Molina, indicando que la prioridad del Gobierno andaluz es crear las condiciones necesarias para garantizar este derecho fundamental.

La nueva ley pretende cumplir con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como recoge la Constitución en su artículo 47 y el Estatuto de Autonomía en su artículo 562. Molina insistió en que se trata de una ley surgida del diálogo y el consenso, en contraste con la fallida ley estatal. Las aportaciones recibidas durante las consultas públicas por parte de todos los agentes del sector se han reflejado en el texto normativo. "La vivienda es un tema tan acuciante y elemental en el desarrollo de los municipios que no se puede abordar desde la ideología", manifestó, subrayando la búsqueda de un equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias.

El anteproyecto es un borrador abierto a las aportaciones de la sociedad andaluza. Con la apertura de un nuevo periodo de participación, se espera que los ciudadanos contribuyan con sus propuestas para incorporar las modificaciones necesarias y alcanzar un texto de consenso que beneficie a todos los andaluces. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Junta de Andalucía por solucionar la crisis habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.