"A las fotógrafas nos llaman para ser modelo, hay mucho que cambiar en el sector artístico femenino"

Son 28 mujeres. Residentes en Córdoba y con una pasión común: la creación artística. Se han unido para ser más fuertes, como ocurre con todo movimiento asociacionista. Son mujeres jóvenes de sector audiovisual que comparten experiencias previas y presentes, que han comenzado a conocerse ahora como personas y artistas, y han identificado una necesidad de hacerlo juntas para que su trabajo se exponga en un mayor escaparate. Para dejar atrás el papel de musa que ha lastrado a la mujer en el ámbito artístico durante siglos.

Marla Grem y Kira Noland (en sus nombres artísticos), han desgranado en COPE el estado actual del sector audiovisual en Córdoba y los motivos que las han llevado a conformarse como una única asociación, inexistente hasta la fecha, bajo el nombre de Femme Cinema.

-¿Cómo es posible que aún no existiese una asociación así en Córdoba?

Marla Grem: todo surge de una conversación entre Kira y yo tomando un café. Sentimos la necesidad de apoyo entre mujeres porque hasta ahora nos hemos sentido solas en el sector audiovisual. Estuve echando muchísimos curriculums en el sector y me encontré con muchas productoras en Córdoba en las que el jefe siempre era hombre. Las posiciones más altas necesitan de mujeres. Creamos un grupo de WhatsApp para ver qué pasaba. Salieron muchísimas chicas de debajo de las piedras.

Kira Noland:lo curioso es que a todas les pasaba lo mismo, que pensaban que estaban solas. En ese grupo compartimos ofertas de trabajo. Hablamos de un sector en el que se pensaba que había pocas mujeres, y eso es falso. Queremos incluir a las mujeres en el sector audiovisual.

-¿En qué momento os encontráis ahora?

K: Hemos tenido varias reuniones. Y estamos creando también un grupo de amistad, que es muy importante, sentir que tenemos un apoyo y que nuestro trabajo está validado. Hemos vivido situaciones parecidas y esto nos da fuerza para seguir. Esto funciona como una tribu.

-¿Habéis sentido que en ámbito artístico os entendéis mejor entre mujeres de lo que lo habéis hecho con los hombres?

M: Sin duda. El sentirnos excluidas es algo que a todas nos ha pasado en algún momento. En mi caso, que trabajo en el sector de dirección de fotografía y operación de cámara, eso es un trabajo muy de fuerza física, muchos cables, eso siempre lo hacen los hombres, y en la oferta de trabajo eso se especifica.

-Las redes sociales son un factor clave para vosotras, por vuestra generación. Entiendo que es una parte positiva, pero también es un trabajo añadido, que puede llegar a precarizar

-K: Es un trabajo más. Muchas veces, el problema es que echamos más tiempo en las redes sociales que creando, y eso agota mucho, consume. También ocurre que si no estamos activas en redes sociales parece que no existimos, o que no estamos haciendo nada. La realidad es que el proceso de creación necesita silencio.

-El amor al arte está bien, pero tiene un límite. ¿Cómo vais a plantear eso?

-M: Hay una parte de Femme Cinema que sí es por amor al arte.



K: Nos van saliendo trabajos de cubrir bodas o eventos, por ejemplo, en el caso de la fotografía. El videoarte es algo complejo, necesitas invertir tiempo, mientras, tienes que dividirte con otros trabajos.





Siempre te divides entre lo que te da dinero y lo que quieres conseguir. El grupo está lleno de profesionales que están a tres bandas.

El objetivo es que llegue un punto en el que no tengamos que estar rascando de esas cosas que no están relacionadas con lo que somos realmente.

-¿Sigue pesando la figura de la musa como mujer en el arte?

M: Tenemos un problema muy grave. Si somos fotógrafas, nos llaman para que seamos modelo. Eso no funciona así, y ocurre muy a menudo.

-Para salir de eso, las instituciones tienen que echar un cable. ¿Sentís apoyo institucional en Córdoba?

K: Sí, la delegación de Juventud lleva años creciendo y apoyando cada día más. Desde la plataforma virtual de artistas, hasta mercados de arte o clases gratuitas. Está funcionando bien en los últimos tiempos, hay mucha implicación tanto en la música, como en la ilustración o la fotografía. Estamos contentas en ese sentido, sí. Es una necesidad enorme que alguien te ampare, que no venga ningún lobo a comerte. Hay muchos artistas que por sí solos no saben valorar su trabajo porque nunca se lo han valorado, es necesario que lo hagan las instituciones.

-¿Qué sentimiento os deja Córdoba como ciudad, como sociedad, para abriros paso en vuestra propia creación? ¿Qué parte del arte tira del carro y qué parte se queda rezagada?

M: La ilustración tira, y el cine está muerto. Eso es lo que creo que pasa ahora mismo en Córdoba.

K: En Córdoba hay una gran cantidad de artistas, inmensa, y me da pena que muchos de ellos se van fuera. En todos los sectores Córdoba es muy rica. Tenemos unas raíces culturales muy fuertes, es importante validarlas, pero también hay que valorar estilos diferentes, saber qué está pasando ahora, hay que dar espacios a lo nuevo, que puede dar también nuevas raíces a las futuras generaciones. Hay que visibilizar a esos artistas y darles un espacio en el que quedarse. Tenemos un presente excepcional.