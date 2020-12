Las dudas de un andaluz en Londres: “No sé cuándo podré ir a España”

El malagueño Israel Serralvo lleva diez años viviendo en Londres trabajando en el sistema sanitario británico. Comparte vida con su mujer, Yuki Fuji, en un piso en Islington y entre ambos afrontan los rigores de la pandemia como buenamente pueden, aunque reconozca que “todo es muy extraño”.

Serralvo cuenta que “con esta nueva variante o cepa que ha nacido en Kent, cerca de Londres” se encuentran todavía algo desconcertados: “No sabemos nada de cómo funciona”, pero sí que han sufrido las consecuencias de las frustraciones acumuladas: “Cuando dio la noticia Boris Johnson la gente se apelotonó en las estaciones para irse el sábado de Londres”.

Abunda el malagueño en que tras el cierre de fronteras para los británicos de varios países “hay muchos camiones en el puerto para llevar cosas del Reino Unido a fuera y me imagino que al revés será igual”. En su caso, aunque “no teníamos plan para ir a España, porque tenemos que trabajar en Navidad”, la desazón la genera la incertidumbre: “No sabemos cuándo se va a poder ir a España”.

