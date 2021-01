Izquierda Unida considera el año 2020 como "perdido" en la gestión urbanística municipal

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha criticado, a través de su portavoz Pedro García, la gestión del Ayuntamiento especialmente en las áreas de urbanismo y turismo. García ha catalogado de “perdido” el año en Urbanismo y, aunque ha reconocido que con la pandemia era normal que 2020 pasara en blanco en turismo, ha censurado que no se haya planificado nada para 2021.

García ha desgranado que el cogobierno de PP y Ciudadanos está siendo “el más caro de la historia, no ha habido un gobierno que tenga tantos altos cargos” y que por eso su grupo ha solicitado un informe“para que nos digan cuánta gente hay y a qué se dedican todos los altos cargos que tiene este gobierno” porque “se puede dar el caso de que haya gente que esté cobrando por una delegación que no existe”.

El portavoz de IU ha censurado la baja ejecución presupuestaria municipal: “es el gobierno que menos presupuesto ha ejecutado en la historia de esta ciudad. Es la primera vez en la historia que es prácticamente imposible encontrarse con una obra del Ayuntamiento, ni de Urbanismo, ni Infraestructuras, de Emacsa sí hay algo”.

En lo que se refiere al área de Turismo, García ha explicado que “cuando esta situación pase nos va a pillar con el paso cambiado, porque en Córdoba no hay una previsión de qué va a pasar con la gestión turística el día después de que el mundo empiece a viajar y las personas empiecen a hacer turismo. No hay previsión, no hay una estrategia postCovid”.

En cuanto a Urbanismo, ha detallado que “el pasado año se han dado un 30% menos de licencias, no se han dado puntos de luz y agua para regularizar parcelaciones y el gobierno municipal ha tirado de proyectos heredados del mandato anterior . Este es un gobierno municipal que se echa muchas fotos y vende mucho humo”.

En suma, el portavoz de IU, Pedro García, ha señalado que el gobierno municipal “ha suspendido en la gestión de lo concreto” durante el 2020.