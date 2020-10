Iznájar y Rute acogen la única prueba del Campeonato Andaluz de SUP

Los municipios de Iznájar y Rute acogerán la que será la única prueba del Campeonato Andaluz de Paddle Surf Costa del SUP 2020 debido a la Crisis Sanitaria de la COVID-19. La playa de Valdearenas en el Embalse de Iznájar –Lago de Andalucía– reunirá a los mejores deportistas a nivel nacional e internacional y se lo jugarán todo en un recorrido espectacular en el que se descubrirán nuevas zonas del Embalse y remarán entre Córdoba y Málaga. La Estación Náutica Lago de Andalucía, el centro de educación Alúa y el Club Deportivo Andalucía Trainer han contado para la celebración de esta cita con el apoyo del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética y la Diputación de Córdoba a través de IPRODECO, además de la colaboración de los ayuntamientos de Iznájar y Rute.

A diferencia de otros años, solo podrán participar un máximo de 60 personas con el fin de mantener rigurosamente las medidas sanitarias y de seguridad necesarias ante la Crisis Sanitaria de la COVID-19. Por eso y porque este año el Campeonato Costa del SUP no ha tenido más remedio que adaptarse a una única prueba, la organización ha querido preparar una remada inolvidable que tendrá como foco central los paisajes casi vírgenes que rodean al Lago de Andalucía. No en vano, la cita de Iznájar siempre ha sido valorada como una de las más bellas del Campeonato Costa del SUP.

Nada más abandonar la Playa de Valdearenas, los corredores de Larga Distancia, bordearán la Isla de la Mezquita y remarán hacia una orilla ubicada cerca de la presa, en la localidad de Rute. Una vez allí bordeamos la isla y volvemos en dirección a la playa.

Un total de 11 kilómetros que realizarán los corredores profesionales porque esta cita iznajeña también cuenta con categorías para todos los niveles en las que se han trazado distintos recorridos.

Como novedad, se incluye una meta volante al primer participante que llegue a orillas de Rute, lugar muy significativo para el Lago de Andalucía, especialmente en las fechas navideñas que se acercan, ya que el turismo navideño en Rute es referente a nivel nacional.

Toda una jornada de competición en la que se entregarán más de 40 premios en la tradicional Gala Costa del SUP y en la que los 1,5km de orilla que tiene la Playa de Valdearenas aseguran que cada categoría pueda contar con su propio espacio. Asimismo, la Organización también marcará una zona de carga y descarga, aparcamiento, avituallamiento y entrega de dorsales, etc.

Una sola prueba en la que los mejores deportistas a nivel nacional e internacional, competirán con fuerza hasta el final ya que el triunfo supone alzarse en el podio como campeón de este circuito andaluz Costa del SUP. De esta forma, la Organización pone punto y final a una temporada atípica dadas las circunstancias sanitarias y empieza a trabajar con ilusión en la edición del año que viene.