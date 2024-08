Los fondos europeos servirán para financiar cuatro proyectos innovadores

El Instituto Provincial de Bienestar Social ha puesto en marcha cuatro proyectos innovadores, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Tres de ellos son iniciativas de atención social y el cuarto es de equipamiento tecnológico y material. Tras meses de contrataciones, estos proyectos ya son finalmente una realidad que pretende mejorar la atención de los cordobeses usuarios de estos servicios.

PROYECTO "VINCÚLATE"

Dentro de las iniciativas que forman parte del marco de los Servicios Sociales Comunitarios encontramos tres proyectos diferentes, cada uno enfocado en una etapa vital distinta. En primer lugar, el proyecto “Vincúlate”, dotado de alrededor de 370.000 euros y centrado en mejorar la parentalidad positiva y en construir un apego seguro durante el embarazo y la primera infancia.

Pretende trabajar esa conexión, esa relación y ese vínculo que se forman en la etapa de gestación durante el embarazo. A través de esta iniciativa se pretende dotar a los padres de las herramientas necesarias para afrontar los retos, mantener la calma y aceptar los cambios que supone la crianza.

PROYECTO DE REINSERCIÓN LABORAL

Una vez que los niños comienzan a crecer surge el mundo laboral y, con ello, el segundo proyecto de Reinserción laboral, dirigido principalmente a jóvenes y mujeres. Este proyecto, dotado de aproximadamente 328.000 euros, trata de seguir luchando por una mayor inclusión social y otorgar una formación especializada sobre la incorporación al mundo laboral.

Según los diversos estudios es en estos sectores de la población donde hay que hacer mayor énfasis, pues aún existen espacios en los que no se observa una realidad igualitaria y en donde aún cuesta acceder a distintos puestos de trabajo, ya sea por falta de formación o costumbres.

Esta iniciativa pretende además allanarles a los jóvenes un poco el terreno, facilitarles la búsqueda de trabajo o dotarlos de herramientas útiles para embarcarse en el mundo laboral. En ocasiones, el no saber cómo, cuándo o dónde buscar trabajo puede realentizar este proceso, por lo que tener un conocimiento de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo o los pasos a seguir para realizar un curriculum pueden llegar a ser esenciales en este camino.

PROYECTO "PUERTA A PUERTA"

Finalmente, el proyecto “Puerta a puerta” permite trabajar con personas que cuentan con una dependencia en grado uno. Su presupuesto es de 286.000 euros y su objetivo es mejorar la calidad su vida.

Estas personas, en ocasiones, no pueden o no tienen facilidades para salir de su lugar de residencia, por lo que los distintos profesionales se encargan de ir “puerta a puerta”, como el propio nombre del proyecto indica, para que los mayores obtengan programas de estimulación, ya sea cognitiva o psicológica, ambas tan necesarias como importantes, y que, en estos casos, no pueden obtenerla de otra manera.