El Hospital Reina Sofía triplica el número de pacientes en diálisis peritoneal domiciliaria en cuatro años

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha registrado un "incremento muy importante" en los últimos cuatro años en el número de pacientes que eligen la diálisis peritoneal domiciliaria frente a la hemodiálisis, pues se ha pasado de un 17,4 por ciento de pacientes a un 55,06 por ciento, un aumento que coincide con la creación de una consulta de enfermería en la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA).

Así lo ha detallado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha explicado que, en dicha consulta, un equipo multidisciplinar ayuda a los pacientes, de manera individual, a que comprendan su diagnóstico, las opciones terapéuticas que tienen a su disposición y a planificar su tratamiento renal sustitutivo (TRS), entre otras cuestiones.

Así lo han puesto este jueves de manifiesto la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella; la jefa del servicio de Nefrología, Sagrario Soriano, y los supervisores de enfermería de diálisis, Mateo Alcántara y Mercedes Sánchez, en la visita que han realizado al centro periférico de diálisis del hospital ubicado en la calle Perpetuo Socorro con motivo del Día Mundial del Riñón. Concretamente, Botella ha explicado la importancia de este tipo de iniciativas "que apuestan por una asistencia personalizada e integral, teniendo en cuenta las necesidades clínicas y sociales de nuestros pacientes y haciéndoles partícipes de la toma de decisiones en su salud, lo que redunda en una mayor adherencia a sus tratamientos".

En este espacio, Soriano ha señalado que "la creación de la consulta ERCA en el hospital ha supuesto una transformación en el mapa de distribución de los pacientes que eligen Tratamiento Renal Sustitutivo y ha permitido que el propio paciente, tras un asesoramiento, sea protagonista en la elección del tratamiento que mejor se adapta a su estilo de vida, al de su familia y al entorno".

En esta línea, la supervisora Mercedes Sánchez ha explicado en qué consiste esta consulta, en la que "el paciente es atendido por enfermeras especializada que realizan una valoración pormenorizada del nivel físico, psíquico y social, con el fin de ayudarle en su elección". Además del personal de Enfermería, el paciente es atendido por profesionales de Medicina, Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Nutricionistas, Psicólogos y pacientes mentores, que les acompañan durante todo el proceso.

Soriano ha explicado también que la consulta ERCA comenzó a implantarse en el hospital en 2019 y a finales del pasado año logró obtener la certificación nivel III (Óptimo) en base al modelo 'Acerca', un sistema de acreditación impulsado por la Sociedad Española de Nefrología (SEN) que mide la excelencia de la atención a los pacientes renales crónicos más graves y que surge del consenso y la colaboración de los pacientes (ALCER), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En estos momentos, en Andalucía existen otras dos unidades más de ERCA acreditadas, en el Hospital Virgen del Rocío y en el Hospital Virgen Macarena, en Sevilla. La acreditación de las Unidades ERCA en España han supuesto ofrecer una atención de máxima calidad, especialmente a pacientes en estadios IV y V de esta patología, que son los que mayor índice de mortalidad y mayor deterioro de calidad de vida presentan.





DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN





Como cada año, el Hospital Reina Sofía aprovecha la conmemoración del Día Mundial del Riñón para visibilizar la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y apostar por la prevención. En esta edición, el Comité Directivo del Día Mundial del Riñón ha elegido para el lema 'Prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables', con el objetivo de crear conciencia sobre conductas preventivas, sensibilizar sobre factores de riesgo y sobre cómo vivir con una enfermedad renal.

En este sentido, la Atención Primaria es el pilar fundamental tanto para la detección precoz como para el manejo de los factores de progresión Precisamente, para insistir sobre éste último aspecto (vivir con una enfermedad renal), en la rueda de prensa han estado presentes Sensi y Sergio, enfermera y paciente renal que comenzaron una relación precisamente a raíz de conocerse en el centro periférico de diálisis del barrio de Ciudad Jardín. Sergio tiene en estos momentos 44 años y lleva justo la mitad de su vida en diálisis.

De esos últimos 22 años en tratamiento, 12 han sido en compañía de Sensi, una de sus enfermeras que ahora, también, es su pareja de hecho. Su testimonio no solo es "una historia de superación", también de normalización de la enfermedad. Han vivido ya cuatro trasplantes, que no han resultado ser el tratamiento definitivo para Sergio, pero este revés "no les ha restado ganas de vivir, todo lo contrario". Según ha afirmado Sensi, "tenemos nuestra autocaravana para movernos, para viajar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Somos jóvenes, queremos vivir plenamente y solo hay que adaptarse". En esta línea, Mateo Alcántara supervisor de la unidad periférica de diálisis explica que también en las unidades periféricas de diálisis se intenta favorecer la normalización de esta enfermedad y, para ello, "nos organizamos para que, por ejemplo, el día 25 de diciembre y el día 1 de enero puedan celebrar las fiestas navideñas en familia y no tengan que acudir a diálisis o, también, festejamos con ellos fechas señaladas como sus cumpleaños o fiestas populares".





TENDENCIA AL ALZA





La Enfermedad Renal Crónica registra una tendencia al alza que, en estos momentos, según las cifras de la Sociedad Española de Nefrología, apuntan un crecimiento de la prevalencia de la enfermedad en sus fases más avanzadas y en concreto el número de personas que requieren terapia renal sustitutiva ha crecido un 30 por ciento. Esta propensión también la siguen los datos referentes a la incidencia, que se sitúan en estos momentos en 149,5 casos nuevos de ERC por millón de población.

Solo en la Córdoba, la Unidad de Nefrología del hospital atiende a más de 6.000 pacientes con diferente grado de daño renal y se estima que, en la provincia, unas 85.000 personas puedan estar afectadas. Para atenderles, la unidad de Nefrología del hospital ofrece una cartera de servicios completa que permite que los pacientes con enfermedad renal puedan recibir un tratamiento personalizado.

Cada año, los profesionales de éste servicio atienden cerca de 21.000 pacientes en consultas, 478 de ellos en diálisis y más de 1000 pacientes viven en estos momentos con un trasplante renal funcionante. Precisamente en el año 2022 el Hospital Reina Sofía alcanzaba su cifra récord en trasplantes realizados, con un total de 111 trasplantes renales, de los que once fueron de donante vivo y cuatro han sido trasplantes cruzados.