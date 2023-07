Gustavo Santaolalla, Manuel Barrueco y Ariel Rot y Kiko Veneno llegan este sábado al Festival de la Guitarra

El Festival de la Guitarra recibe este sábado al guitarrista, multiinstrumentista y compositor argentino Gustavo Santaolalla, quien presenta en el Gran Teatro 'Desandando el camino', mientras que en el Teatro Góngora estará la guitarra clásica de la mano del maestro Manuel Barrueco y La Axerquía acogerá 'Un país para escucharlo', con Ariel Rot y Kiko Veneno en concierto.

Según informa la organización en una nota, Gustavo Santaolalla, en el Gran Teatro desde las 20,30 horas, es uno de los más reconocidos internacionalmente músicos argentinos contemporáneos y visita por primera vez el Festival de la Guitarra de Córdoba en el marco de la gira europea de presentación de su último trabajo, 'Desandando el camino', un disco concebido como el viaje de la vida del artista a través de su música. 'Desandando el camino' retrata la trayectoria vital del prolífico músico desde Arco Iris, su primera banda en Argentina, a Bajofondo, el grupo multilatino de electro-tango ganador de un Grammy.

De las bandas sonoras de numerosas películas hasta la música del famoso vídeojuego 'The Last of Us' y la de la serie de HBO inspirada en él y estrenada con gran éxito en 2023, que recibió excelentes críticas tanto de los medios especalizados como de los jugadores. Un camino que pasa también por canciones premiadas de varias películas y de sus propios discos en solitario. Rodeado de un exquisito grupo de músicos, los diferentes estilos que utilizan, la amplia variedad de instrumentos que tocan y la diversidad de géneros, desde música clásica a étnica, aportan una rica textura de timbres y estados de ánimo que convierten sus espectáculos en algo único.

En su concierto en el Gran Teatro, Gustavo Santaolalla (voz, guitarras y roncoco) estará acompañado por Javier Casalla (violín, guitarras y pincuyo), Barbarita Palacios (voces, guitarras y percusión), Nicolás Rainone (bajo, contrabajo y coros), Andrés Beeuwsaert (piano, teclados y vibráfono) y Pablo González (batería y percusión). El guitarrista clásico Manuel Barrueco, que llega al Teatro Góngora a las 20,30 horas, es el más veterano de los cientos de artistas que han participado en el Festival de la Guitarra a lo largo de su historia y vuelve a Córdoba tras un paréntesis motivado por la pandemia para mostrar por qué es imprescindible su presencia en la fiesta de las seis cuerdas.

Como es habitual en estas visitas a Córdoba, el maestro regresa para cumplir con una doble cita: impartir uno de los cursos del Programa Formativo --Técnica e interpretación en la guitarra clásica, el domingo 9 y el lunes 10 de julio-- y ofrecer un concierto en el Teatro Góngora este sábado.

El programa de su recital está formado por obras de compositores de los siglos XVII al XX. Comienza con 'Folías y Canarios', de Gaspar Sanz, pieza a la que seguirá la 'Suite para Laúd no. 3 en sol menor. BWV 995', de Johann Sebastian Bach, y 'Le Fandango Varié, Op. 16', de Dionisio Aguado. Tras el intermedio, interpretará 'Folios', de Toru Takemitsu, y 'Suite castellana', de Fernando Moreno-Torroba, para finalizar con 'Mallorca Op. 202' y 'Torre Bermeja, Serenata Op. 92', de Isaac Albéniz. Por otra parte, desde las 22,30 horas, en el Teatro de la Axerquía estarán Ariel Rot y Kiko Veneno, quienes se echaron a la carretera hace más de un año para llevar a los escenarios el espíritu de 'Un país para escucharlo', uno de los programas más interesantes y apreciados que ofreció la televisión de este país a los amantes de la buena música.

A lo largo de tres temporadas y teniendo como conductor a Rot, La 2 de Televisión Española emitió el original espacio, que obtuvo una gran acogida. La misma que está teniendo el singular desafío que ha supuesto la alianza entre los dos artistas para transformar el contenido televisivo en un concierto que logra un éxito tras otro allá donde van. Este sábado, la gira trae a estos dos consagrados músicos al Festival de la Guitarra de Córdoba, donde en el Teatro de la Axerquía mostrarán esa vocación plural y, exploradora, que tiende puentes entre géneros y generaciones para crear espectáculo y sintonías entre los músicos.