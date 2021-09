El PP exige a Sánchez "medidas de choque ya" para reducir el precio de la luz

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno de la Nación, el socialista Pedro Sánchez, que adopte "medidas de choque ya" para reducir el precio de la luz, que crece "jornada tras jornada".

En este sentido y en rueda de prensa en la sede del PP de Córdoba, junto al vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, y el alcalde de la capital cordobesa, el popular José María Bellido, el dirigente nacional del PP ha señalado que "llevamos cuatro meses siendo los campeones en crecimiento del precio de la luz, mientras el Gobierno dice que todo va a ir muy bien y que España está mejor que nunca".

Ello ha llevado a González Terol a criticar también que Sánchez tuviera "la poca vergüenza de decir en una entrevista que las familias acabarán pagando en el conjunto del año por la luz lo mismo que en 2018", y eso lo ha afirmado ahora el mismo "presidente del Gobierno que dijo que venía a subir los impuestos a los ricos", pero que, en realidad, "ha convertido en ricos a aquellos que pueden pagar la factura de la luz".

Por ello, el dirigente nacional del PP ha demandado al presidente del Ejecutivo central y a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "medidas de choque ya" para reducir el precio de la luz, añadiendo que, "si no saben, no quieren o no pueden, apártense y dejen a gente con experiencia del PP gestionar este país y también el precio de la luz".

A este respecto y como ejemplo de cómo las subidas en el precio de la luz, además de a particulares, también afectan a las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Córdoba, "que tiene que pagar 200.000 euros más en la factura de la luz" anual que le corresponde.

Sobre ello, el alcalde de la capital cordobesa, el popular José María Bellido, ha explicado que, al prevér que el "cambio de modelo tarifario" tendría repercusiones en la factura de la luz, el Consistorio elaboró un estudio, que concluyó el pasado junio y, según el cual, tendría que pagar en el segundo semestre de este año "100.000 euros más" de lo previsto, lo que traducido a un año supone el mencionado sobre coste de 200.000 euros, y ello sin contar con el gasto que conllevará el consumo eléctrico de los colegios públicos de la ciudad, ahora reabiertos con el inicio del nuevo curso escolar.