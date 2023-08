Escuchar a los hijos es clave para evitar que caigan en la ludopatía

De hecho, según los últimos datos recogidos y publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía en su informe sobre el juego privado en Andalucía, durante el pasado año se aumentó en más de 12.000 en Córdoba el volumen de juego, llegando a un total de más de 150.000 euros. La adicción es un problema muy serio y especialmente para los más jóvenes, que se enganchan sobre todo a través de internet. Salvador Secilla, de la Asociación cordobesa de jugadores en rehabilitación, advierte que cada vez tienen constancia de más casos entre sectores de menor edad



Una forma de enganchar al menor a los juegos de azar que todavía no se han regulado son las conocidas como loot-boxes. Determinados videojuegos tienen tiendas virtuales en las que los jugadores no compran elementos del mismo sino cofres, sobres o cajas que, con un poco de suerte, puede contener lo que el usuario necesita. Nos lo ha explicado Fran Sanmartín, investigador predoctoral y profesor de la Universidad de Córdoba



Los padres deben estar, en todo caso, atentos a estos temas tan serios. Nada de inhibirse de los asuntos de sus hijos como si no fuera con ellos. Así lo sugiere la psicóloga Valentina Lucena, especialista en adicciones