Dos votantes de Aguilar introducen doble papeleta en las urnas, que han sido precintadas y retiradas

Dos votantes que han ejercido este 28 de mayo su derecho al voto en el colegio electoral CEIP María Coronel y en el Centro de Educación Dolores Reyes de Aguilar de la Frontera (Córdoba), han introducido dos papeletas en las urnas, siendo necesaria su retirada. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha detallado en un comunicado que, en ambos casos, se ha paralizado la votación y se ha realizado llamada telefónica a la Junta Electoral Provincial que ha ordenado el precinto y traslado de esa urna al Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera, así como la reposición de una nueva urna, continuando la votación con normalidad.

Estas incidencias en la provincia de Córdoba se suman a la ocurrida en la Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad Córdoba, en la que no ha podido iniciarse la votación en una mesa hasta las 9,30 horas por problemas en formación de la mesa, ha habido otras cuatro. También en Aguilar de la Frontera, en el Colegio Vicente Núñez, un ciudadano ha depositado su voto en una mesa que no era la que le correspondía. Ante el hecho, se ha consultado a la Junta Electoral Provincial, y se ha actuado como en los casos anteriores. Además, se ha registrado otra incidencia relativa a un problema de accesibilidad en el CEIP Guillermo Romero Fernández de El Higuerón (Córdoba), que pese a tener el centro una rampa adaptada, un elector no ha podido acceder al centro electoral. La mesa ha trasladado la urna para que pueda votar en el exterior del centro.