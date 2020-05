Disfruta de una manera distinta las Cruces de Mayo en Córdoba

Este año 2.020 viene marcado por un Mayo Festivo muy distinto tanto para los cordobeses como para todos aquellos que visitaban la ciudad de Córdoba durante el mes florido. Cada año el mes de mayo ha servido no solo para alegrar los días, también como fuente de ingresos a las distintas hermandades para afrontar el año en diversas áreas y necesidades.

Como la unión hace la fuerza, este año hay tres hermandades que han decidido celebrar de manera conjunta una Cruz de Mayo, pero virtual. Es la Hermandad del Vía Crucis, la Hermandad de la Santa Faz y la Hermandad del Perdón, donde han puesto en marcha la Cruz de Mayo "La Trinidad Solidaria". Para poder colaborar y ayudar a los demás puedes hacerlo con el plato solidario "La Trinidad" por un importe de 10 euros que puedes ingresar en la cuenta bancaria ES59 0081 1511 73 0001339643.

La Hermandad de la Merced por el momento no han planteado ningún evento, pero tienen claro que están obligados a realizar alguna actividad que les permita recuperar parte de los ingresos que tenían previsto este mes. En la misma situación se encuentra la Hermandad de la Agonía, que no dará un paso al frente hasta que no se retome la normalidad en la sociedad.

La Hermandad de la Santa Cena se encuentran en estos momentos negociando con proveedores para recortar gastos de las flores no usadas o de la cera que será usada el próximo año si las circunstancia lo permiten. Aunque solo tienen previsto contar con las cuotas de los hermanos, mantendrán su obra social y la caridad, y no hacer ninguna compra que no sea estrictamente necesaria.

Otra de las hermandades que están volcadas en ayudar durante esta crisis es la Hermandad de la Paz. Su hermano mayor, Enrique Aguilar, nos ha contado que "por el momento tenemos todos los actos suspendidos pero estamos suministrando a las residencias de mayores mascarillas, gel hidroalcohólico, lejía para desinfectar y pantallas protectoras". También han donado a la Asociación Adevida 100 kilos de leche en polvo para los bebés, y a Cáritas y la Obra Social Hermano Bonifacio productos de primera necesidad.

Desde la Hermandad de la Pasión, el hermano mayor Manuel Díaz, asegura " va a ser un mes de mayo único y triste, porque estábamos acostumbrados a trabajar todo el mes en las cruces, patios y feria, y este año perdemos buena parte de los ingresos de la hermandad". Ahora les toca esperar la vuelta de la normalidad para comenzar a trabajar duro para recuperar lo perdido. En estos momentos asegura "tehemos que ayudar a las familias que lo están necesitando y según las fechas y como transcurra todo, ya se nos ocurrirá algo para conseguir fondos que nos permita seguir atendiendo la obra social".

EN LA PROVINCIA

También en la provincia de Córdoba le pasa factura a las distintas hermandades el no celebrar el tradicional mes de mayo.

En La Carlota, aunque la Cruz de Mayo es organizada por la propia parroquia de la Inmaculada Concepción y por el Ayuntamiento de la localidad, las hermandades a primero de mayo, y con motivo de la celebración del mes de María, suelen organizar una exposición de todas las vírgenes, que son visitadas por muchos fieles que realizan algún donativo, el cual va íntegramente a Cáritas parroquial.



Por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Esperanza, y una vez se vuelva a una cierta normalidad, lo primero que tienen que hacer es salir adelante con los pocos ingresos que este año han tenido. Tendrán que intentar sufragar todos los gastos de Cuaresma (flores de culto, luz, agua, alimentación y bebidas para el cuartelillo y también el seguro del mismo). Una vez el Gobierno de España reanude Loterías y Apuestas, realizarán un sorteo con una rifa que tenían pendiente de celebrar y para julio se pretende poner en marcha la lotería del sorteo especial de verano.

Cada año en el mes de junio se celebra la Fiesta de la Cerveza organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de La Carlota, donde gracias a la barra, obtienen unos ingresos importantes que es repartido entre todas las hermandades del municipio.

Desde la Hermandad del Sagrado Encuentro de Lucena, han tenido que suspender un evento que estaba programado para finales de mayo y en cuanto a la caseta de feria tampoco podrá ser posible este año. La situación de esta hermandad es complicada ya que estaban trabajando en tres proyectos: manijerías, la restauración del trono de la Virgen por la humedad y el estreno de los faroles del Cristo. Tres proyectos muy costosos y ahora mismo la hermandad se encuentra sin dinero.

Su hermano mayor, Manolo Navarro, afirma que "la suerte que tenemos es que la Junta de Gobierno está formada por 24 personas estupendas, contamos con un grupo joven de 36 miembros y hay unos estupendos . Por lo tanto entre todos y con el amparo de Jesús de la Bondad y Maria Santísima del Divino Consuelo intentaremos salir adelante".

En esta actual situación lo que sí tienen claro todas las hermandades, es que la única manera de hacer frente tanto a nivel económico como religioso es trabajar todos juntos.



MAYO EN CÓRDOBA

Los meses de abril y mayo son muy importantes para la ciudad de Córdoba por todo lo que aporta no solo en lo económico, también a nivel de promoción. La delegada de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha señalado en COPE que "la suspensión de las fiestas ha sido una decisión difícil, pero era necesario garantizar la seguridad de todos".

Por el momento ha señalado que se está trabajando en intentar recuperar alguna de estas fiestas a lo largo del calendario, pero otras han sido suspendidas definitivamente como la Feria de Nuestra Señora de la Salud que se celebra a finales de mayo. El coste de esta última celebración se destinará íntegramente a la lucha contra el Covid-19.

