¿Cuándo podremos volver a jugar pachangas con los amigos?

Desde el 13 de marzo muchos futbolistas amateurs miran con nostalgia sus botas de fútbol colgadas en sus zapateros y las camisetas de sus equipos favoritos dobladas en los armarios y esperando el momento en el que puedan volver a ser sudadas.

Ya queda menos. España se encuentra todavía dividida en fases. Los afortunados residentes en las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera ya están en Fase 2 mientras que el resto del Estado salvo Madrid, Barcelona y algunas zonas de Castilla y León se encuentran en la Fase 1.

Así que, en estos momentos, prácticamente en ningún campo de fútbol se pueden celebrar pachangas ateniendo a lo acordado por el Gobierno. Pero es cuestión, sobre todo si las cifras siguen siendo razonablemente buenas, de días.

En ningún caso se podrán usar los vestuarios en los centros deportivos hasta la nueva normalidad

El 25 de mayo, el próximo lunes, comienza la Fase 2 para las provincias españolas que hayan reunido los requisitos establecidos para superar la 1. En esa fase está estipulado que se permita el entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas, y el entrenamiento total en ligas profesionales. Eso sí, quedará al criterio de los respectivos ayuntamientos o centros deportivos la reapertura de esos campos en los que llevar a cabo las pachangas de quienes no están federados. Serán en todo caso partidos sin público y sin que los futbolistas puedan usar los vestuarios de las instalaciones. No parece que esto último, con las ganas que se acumulan después de más de dos meses sin chutar a puerta, vaya a importar demasiado a los esforzados futbolistas.

Así que, si se entiende como entrenamiento no profesional, los encuentros entre los amigos que tanto se echan de menos puede que regresen en muchas partes de España el próximo lunes si todo va bien. Aunque la prudencia, en cualquier caso, ha de ser la mejor de las compañías en estos tiempos que corren.

