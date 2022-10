Córdoba volverá al epicentro cultural en noviembre con el Concurso Nacional de Arte Flamenco

El XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba se celebra del 8 al 26 de noviembre, con el plazo de admisión de solicitudes abierto hasta las 0,00 horas del 16 de octubre, según han detallado este martes la teniente de alcalde delegada de Cultura y presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) Gran Teatro, Marián Aguilar, y el gerente del IMAE, Juan Carlos Limia.

En concreto, la fase de admisión --no presencial-- se celebra en la segunda quincena de octubre; la selección será del 8 al 15 de noviembre en el Teatro Góngora, desde las 17,00 horas los días entre semana, con entrada libre hasta completar aforo; la fase de opción a premio, del 20 al 23 de noviembre, a las 20,00 horas en el Gran Teatro, con un precio de ocho euros, mientras que el abono en butacas para las cuatro funciones es de 24 euros.

La gala final de entrega de premios se celebrará el día 26 de noviembre, a las 20,00 horas en el Gran Teatro, con precios de entre siete y 18 euros. Podrán tomar parte en este concurso los cantaores, guitarristas y bailaores de uno y de otro sexo, mayores de 18 años o que cumplan esa edad en el transcurso del año de celebración del concurso, que no hayan obtenido premio en ediciones anteriores y se ajusten a lo dispuesto en las bases.

Al respecto, los interesados en participar en el concurso deberán formalizar su solicitud de participación en la web 'www.nacionaldearteflamenco.org'.

En la sección de cante, se valorará la expresión, interpretación --técnica vocal, sonido, etc.--, originalidad y aportación personal dentro de los estilos escogidos. En la fase de opción a premio, se valorará la elección de repertorio distinto al ejecutado en la fase de selección, aún perteneciendo a los mismos grupos de cantes elegidos. El concursante podrá estar acompañado por un máximo de tres artistas. Y se establece un premio de 11.000 euros y diploma y para el finalista, 3.000 euros y diploma.

En la sección de baile, se valorará el dominio de la técnica, estilo y carácter propio de los bailes a interpretar; el dominio de la musicalidad en la interpretación, capacidad de comunicación y calidad del movimiento, y la estética, puesta en escena y recursos utilizados, según el estilo flamenco escogido. El concursante podrá estar acompañado por un máximo de cinco artistas. Y se recoge un premio de 11.000 euros y diploma y para el finalista, 3.000 euros y diploma.

Y en la sección de guitarra, se valorará la originalidad, la creación, interpretación --técnica, sonido, digitación, etc.--; la adaptación o arreglo para el acompañamiento al cante --en el caso de piezas tradicionales--, y la capacidad compositora para el acompañamiento al baile. El concursante podrá estar acompañado por un máximo de tres artistas para la guitarra de acompañamiento al cante y por un máximo de cinco artistas para la guitarra de acompañamiento al baile. Y se establece un premio de 11.000 euros y diploma y para el finalista, 3.000 euros y diploma.

ESPECTÁCULOS

En cuanto a espectáculos con motivo de esta cita, el 12 de noviembre se prevé 'Falla, Lorca y cante jondo': Carmen Linares; 'El amor brujo', de Manuel de Falla: Carmen Linares/Orquesta de Córdoba/Juan Luis Pérez, dirección musical, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, con precios de once a 27 euros.

El 16 de noviembre está programado Marco Flores, 'Sota, Caballo y Reina. Jondismo Actual', inspirado en el Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, con dirección y coreografía de Marco Flores, con Jesús Méndez como artista invitado y la colaboración especial de Claudia Cruz y Marina Valiente, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, de diez a 24 euros.

El 18 de noviembre estará Olga Pericet: 'La leona', idea original, dirección artística y musical de Olga Pericet, con dirección de escena y asesoramiento en la creación por Carlota Ferrer, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, de diez a 24 euros. El 19 de noviembre es el estreno de Niño Seve: 'Luna de la Judería', con dirección musical y composición de Niño Seve, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, de siete a 18 euros.

Tras ello, el 20 de noviembre es el espectáculo infantil y familiar de Compañía Magia Flamenca: 'The best of flamenco magic', con idea original de la citada compañía; dirección musical de Miguel A. Alcobendas, y dirección de escena de Prudencio Ojuelos, en el Teatro Góngora, a las 12,00 horas, a seis euros como precio único. Colabora la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento.

Posteriormente, el 24 de noviembre es el turno de Jesús Carmona/José Valencia/Juan Requena: 'The game', con coreografía de Jesús Carmona; música original de Juan Requena y José Valencia; idea Original y dirección de Jesús Carmona, José Valencia y Juan Requena, en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, con precios de siete a 18 euros.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Respecto a actividades complementarias, se han programado funciones para escolares el lunes 21 y el martes 22 de noviembre, con la Compañía Magia Flamenca, en el Teatro Góngora.

La Casa Góngora acoge una exposición fotográfica, del 9 al 30 de noviembre, de Toni Blanco con el título de 'Invictus', ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Por otra parte, se publica el catálogo oficial del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se presentará en el Gran Teatro.