Córdoba comienza el año con temperaturas por encima de la media habitual

Este fin de semana volvieron la lluvias a la provincia después de la tromba de diciembre. Tras las lluvias de domingo y lunes, los embalses cordobeses se sitúan ahora 18,3% de su capacidad, segun datos en tiempo real consultados por COPE y ofrecidos por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir. Con las lluvias de enero, el volumen de agua ha aumentado en cuatro hectometros cubicos, hasta alcanzar los 608 sobre una capacidad de 3300.

Los meses más lluviosos suelen ser los de noviembre, diciembre y enero, según ha asegurado a COPE Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, pero la tendencia está cambiando."Se esperan pocas precipitaciones para lo que queda de enero. En los últimos años, lo que ha cambiado fundamentalmente ha sido que las precipitaciones abundantes a las que estábamos acostumbrados en invierno han diminuido. Por ejemplo, el año pasado se salvó en cierta medida gracias a las lluvias de la primavera, y no a las de los últimos meses del año que, salvo en diciembre, no llegaron a la media", explica del Pino.

Si miramos a las temperaturas, ocurre lo mismo. Enero, mes tradicionalmente más frio del año, está registrando en Córdoba y en Andalucía Occidental temperaturas habituales por encima de la media. Es significativo pero se entiende si atendemos a las temperaturas que se han ido registrando durante todo el año 2022. Julio del año pasado registró la emdia máxima histórica desde que hay datos en Córdoba: 40,4 grados.

No obstante, que el mes de enero se mantenga de media por encima de lo habitual no quiere decir que no se vayan a registrar picos de frio, como ha asegurado del Pino. Según datos de la AEMET consultados por COPE, la temperatura máxima registrada en Córdoba para un mes de enero fue de 23 grados el 20 de enero de 2007.