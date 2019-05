Carmen Calvo espera una alta participación porque "la democracia se la juega"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha confiado en que este domingo de elecciones municipales y europeas haya una alta afluencia de votantes a las urnas, porque "la democracia se la juega con sus índices de participación", de hecho considera que "unas tasas de participación altísimas son una magnífica imagen de este país y de esta democracia en el mundo".

Así lo ha declarado tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Santos Mártires de Córdoba, acompañada del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones y diputado del PSOE cordobés, Luis Planas; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, y la senadora del PSOE cordobés María de los Ángeles Luna.

Tras recordar que las dos últimas convocatorias electorales votó por correo, ha dicho que en estas le resultaba "muy grato" levantarse en su ciudad y "poder votar de manera directa y acompañada de compañeros y amigos", por lo tanto lo hace con "satisfacción".

Según ha expresado, "para sostener y mejorar la democracia lo importante siempre es activarla con el voto, que es donde cada uno decide el rumbo del país y de las instituciones", de modo que confía en "el respeto, la convivencia y la tolerancia que se ha construido en 40 años, que es uno de los grandes activos de la historia del país y que se demuestra en cada jornada electoral, donde todos de manera pacífica, tranquila y libre elegimos lo que parece oportuno", algo que ha pedido "hacerlo de manera abundante".

Preguntada por si confía en la primera victoria del PSOE en la democracia en su ciudad, Calvo ha dicho que "hoy es un día de respeto a la libertad del voto de cada quien", pero cree que "los socialistas en general llevamos meses ya trabajando de una manera muy esforzada y muy consistente por el país en cada lugar que nos corresponde estar".

No obstante, ha señalado que "hoy toca animar a todo el mundo a que no deje su responsabilidad y su destino en manos de nadie, sino que cada uno lo coja, cuando coge una papeleta de manera completamente libre", aunque ha abundado en que "vamos con mucho rumbo y con mucha alegría afrontando los problemas de este país en cualquier rincón que nos toca, también en Córdoba".

MANDAR "UN MENSAJE DE REFORZAMIENTO" DESDE EUROPA

Cuestionada por si espera una alta participación teniendo en cuenta que es la tercera cita en menos de seis meses en la región, con el agotamiento posible de los electores y en Córdoba capital que coincide con la feria, ha comentado que "un país que tiene desde el punto de vista histórico todavía tan reciente una dictadura, se debe dar una y otra vez un recital de potencia de una democracia", con "el momento más importante de decidir a dónde vamos, con las urnas".

"Un país como éste tiene todavía muy cerca en la memoria histórica la dureza de no haber podido votar, de no ser libre, de no respetar las ideas diferentes entre todos", ha señalado la vicepresidenta, quien ha remarcado que confía "siempre en lo que hace la ciudadanía en este país, que es espléndido".

Por tanto, no cree que "haya cansancio, sino al contrario, que hay mucho entusiasmo por participar, decidir y afrontar los muchos retos que tiene España por delante desde los ayuntamientos, las autonomías y en Europa", puesto que "una Europa mandando al mundo un mensaje de reforzamiento de las democracias es ahora mismo más necesario que nunca y esas elecciones también están hoy planteadas", ha advertido.

En definitiva, Carmen Calvo ha subrayado que "somos una sociedad vibrante y llena de alegría por haber construido una democracia como la que tenemos, y eso fue lo que mandamos el 28 de abril como mensaje a Europa y al mundo", de manera que está "segura que es lo que va a pasar hoy también cuando la cerremos a las 20,00 horas".