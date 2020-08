Un calor que no es normal

Se habla con mucha gratuidad del tiempo, pero hay quien informa y opina de manera científica. Miguel Muñoz Moya, del Colectivo Meteofreak de Cordópolis, reflexionó en Mediodía en COPE Córdoba sobre el aumento de las temperaturas que se viene registrando en nuestra ciudad durante los últimos años.

Así, “aunque pueda parecer normal que aquí en Córdoba haga calor en estos meses”, lo cierto es que “este año está siendo especialmente caluroso desde finales de junio hasta hoy. Ha sido el junio más caluroso en los registros. Ha sido el inicio de año más caluroso desde que hay datos. Decir que es normal este calor no sería muy acertado”.

Muñoz Moya explica que “este año se ha dado algo muy curioso. Para que se produzca una ola de calor en el Aeropuerto de Córdoba, según la definición de la AEMET, debería haberse registrado una máxima de 41,6 grados durante al menos tres días seguidos. Eso no ha ocurrido este año, pero el calor ha sido alto durante mucho tiempo a pesar de no sobrepasar ese criterio. Hemos tenido dos días de casi 44, pero los otros han sido de 40 o 41. En ningún caso ha habido tres días seguidos sobrepasando ese umbral. Hemos batido los récords de calor, pero no hemos tenido ola de calor”.

Las insoportables noches de verano cordobesas

Lo peor, de cualquier modo, llega cuando se pone el sol: “durante el día la ciudad se recalienta y acumula calor y por la noche ese calor se tiene que marchar para refrescar la ciudad, pero en Córdoba no refresca y la ciudad no termina de airearse. Cuesta mucho que ese calor se expulse. Hace dos o tres grados más en la ciudad que en las afueras. Hay 25 o 26 de media por las noches, algo insufrible y que dificulta mucho el sueño”.

Pero nada, afortunadamente, es eterno. Tampoco este bochorno: “bajará las temperaturas gracias a las tormentas y a que entra algo de aire frío para desplazar por fin a ese aire cálido que hemos tenido encima durante mes y medio. Lo lógico es que las temperaturas vayan bajando. En los promedios históricos, se supone, hemos debido pasar lo peor. Va a acabar el calor fuerte en sus fechas, pero puede quedar algún episodio para final de agosto y esperemos que no se meta el calor en octubre, que algún año hemos llegado a ese mes con 35 grados, que es algo histórico”.

Miguel Muñoz reconoce que informar sobre el tiempo en estos momentos“es complicado” sobre todo “cuando llegas a tanta gente y que con las redes sociales se opina con gran facilidad ya que cualquiera tiene twitter y facebook. Suelo leer las opiniones, pero quiero que quede claro que las temperaturas que vivimos en los últimos diez años no son normales. No es normal que estemos con una media tan alta. La mayoría de la gente nos dice que esto es normal y que no es noticia, pero sí debe serlo cuando cada año va a más. Poco a poco parece que va llegando a la ciudadanía”.