El calendario solidario cordobesista de @cocinillasccf cuyos fondos irán destinados al Banco de Alimentos

Una idea cocinada -nunca mejor dicho- entre amigos se ha convertido en una acción solidaria que ha sido muy bien acogida por el cordobesismo. El grupo @cocinillasccf se formó durante el confinamiento estricto sufrido durante meses para alentar, a través de la gastronomía, a los aficionados del Córdoba y hacerles más ameno el encierro. Cinco afamados twitteros locales -Paco López Cordón, Maiker Naih, Javi Jiménez, Edu Sánchez y Pepe Farruco- que ahora se han animado a lanzar un calendario solidario con caricaturas de los componentes de la primera plantilla blanquiverde cuyos beneficios irán destinados íntegramente al Banco de Alimentos y que cuenta con el respaldo de Unieléctrica y el Córdoba C.F.

El artista que dibujó los rostros fue Pepe Farruco, un ilustrador gráfico que ha colaborado con medios nacionales como El Jueves. Farruco contó a COPE que “en realidad no sé muy bien cuánto tardé en hacerlo, porque fui dibujándolos cuando no tenía que hacer otros trabajos. Los hice por separado y luego los uní. Intenté hablar con la gente de medios para ver si lo podíamos colocarlo cuando iniciara la temporada el equipo y no hubo manera de colocarlo. Así que se lo comenté a los compañeros del grupo y nació esta idea”.

Paco López Cordón, uno de los ideólogos de esta iniciativa, explicó que “Pepe en esas tardes libres que tiene se entretuvo en dibujar a la plantilla del Córdoba y a nuestro entrenador y nos lo hizo llegar al grupo de whatsapp de @cocinillasccf. Ese dibujo iba a colgarlo en Facebook y twitter y nada más, pero se me ocurrió la idea de que pudiéramos cambiarlo por bolsas de alimentos para el Banco de Alimentos y tras una serie de reuniones con unos y con otros surgió esta iniciativa que está siendo un éxito. Ya nos están diciendo desde varios puntos de recogida que ya se están agotando los calendarios”.

Presentación del #CalendarioSolidarioCCF ��⚽️��



Muchas gracias a @cocinillasccf ��‍���� por la idea y a @UniElectrica por hacerla posible ��



Cordobesistas, por solo 3 euros te puedes llevar este calendario y ayudar al @balimentos ����



ℹ️ Puntos de venta �� https://t.co/feY1ckgUXGpic.twitter.com/c57H9JyIQa — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 18, 2020

Reconoce Farruco que “lo que me ha costado más que nada es buscar la información gráfica de los jugadores, porque coges fotos de jugadores con el pelo teñido o que no tenían barba y ahora han cambiado. Dibujar luego, según la calidad de la fotografía, pero no me costó ninguno en especial”.

Paco López Cordón detalla que “al principio se propuso elevar el coste, pero decidimos que fueran tres euros y se les recomendara a la gente que en la litografía está el bizum que se puede usar cualquier día para donar con lo que se estime oportuno al Banco de Alimentos”,

Uno y otro agradecen la colaboración al club, que “ha colaborado y además uno de los puntos de venta será El Arcángel y en la nueva tienda del club cuando esté lista. Sabemos que esta idea les ha gustado mucho”.

Los calendarios, a tres euros la unidad, se pueden retirar en once puntos de recogida autorizados; en El Arcángel, la sede de UniEléctrica (Avenida El Brillante 114), la sede de Radio Marca (Cruz Conde 19 3º), Deportes Arteaga (C/Poeta Muhammad Iqbal 6), Taberna El Rebate (Campo de la Verdad 3), Bar Cordubenses (Pasaje Platero Alcántara), Emelco Materiales Eléctricos (Avda. Libia), Agencia Inmobiliaria Tres (C/Historiador Diaz Del Moral), Onium El Arcángel, Taberna El Chato (Avda. de la Pedanía 206 Villarrubia) y El Rincón de Paco (Calle de la Radio 6).