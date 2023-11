La Cabalgata del día 5 de enero llevará 14 carrozas y finalizará en el Alpargate con una sorpresa

La Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba de 2024 contará con 14 carrozas, tres bandas de música, cinco pasacalles y la Guardia Real para cada uno de los Reyes Magos, con el mismo recorrido de otros años, pero con la novedad de finalizar en la plaza del Alpargate con los Reyes en coches de caballos, a la vez que en la Iglesia de los Trinitarios adorarán al Niño Jesús para después celebrar una fiesta, todo ello con el diseño y organización del Grupo Mundo, tras la adjudicación por 880.000 euros para dos años, y la participación de la Federación de Peñas.

Los detalles los han avanzado este martes en una rueda de prensa el alcalde, José María Bellido; el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el presidente de la Federación de Peñas, Juan Serrano, junto al Emisario de Sus Majestades de Oriente, quien ha llamado a mantener "siempre el espíritu de niños", con este día "mágico".

Se repartirán 16.500 estuches de cera para colorear; 26.000 pulseras infantiles; 21.875 varitas de pompas de jabón; 16.800 juguetes varios de distinta naturaleza; 2.100 bolsas de gusanitos; 14.250 kilos de un surtido de golosinas; mini libretas, bolígrafos de colores, auriculares, lámparas, cepillos de dientes y marcadores, entre otros objetos.

Además, se va a contar con la colaboración del Hospital Reina Sofía, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, los carteros de Correos y la Asociación de Enganches de Tradición de Córdoba, a la vez que parte de la misma será retransmitida en directo por la Televisión Pública de Andalucía.

Mientras, el alcalde ha resaltado que "este año se afronta la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos con más ilusión que otros años y queriendo dar respuesta a la demanda ciudadana de preparar un mejor cortejo para Sus Majestades", algo para lo que "se han puesto recursos, trabajo y esfuerzo", ha asegurado.

Al respecto, ha aseverado que "el nuevo diseño era un reto tras recibir toda la opinión de la ciudadanía y los medios y también hablarlo con la Federación de Peñas", que "seguirá teniendo un protagonismo importante", con "decenas de voluntarios que van a ayudar en el recorrido, con los figurantes en el cortejo y con la organización con la empresa, pero dando el relevo en la dirección a Grupo Mundo, una de las empresas más destacadas en España en todo lo que tiene que ver con organización de eventos y de citas de mucha y diversa variedad".

"TODO UN VIAJE VISUAL"

De este modo, ha señalado que "este año hay una propuesta más ambiciosa, que busca incrementar el papel importante que tiene la simbología tradicional, que ha sido parte fundamental de nuestra cultura a lo largo de años y siglos durante el período navideño", y para eso, "a través de la empresa adjudicataria vienen carrozas de primer nivel para mejorar el cortejo de Sus Majestades", ha valorado el regidor.

Así, ha subrayado que "gracias al contrato, cada carroza, cada personaje y cada detalle nos transportarán a las raíces de esta festividad, que une a las familias, los vecinos y las diversas generaciones que componemos la ciudad", tras realizar "un importante esfuerzo económico y de trabajo administrativo para sacar adelante un pliego y un contrato, con el objetivo de ofrecer a todos los cordobeses la mejor Cabalgata de Reyes durante los dos próximos años de la mano de Grupo Mundo", con 440.000 euros por cada año.

Igualmente, Bellido ha agradecido el trabajo de la Federación de Peñas "durante décadas", porque "si en las últimas décadas la Federación de Peñas no hubiera estado ahí, no hubiera habido Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba", ha afirmado el regidor, quien ha apoyado que "ese día sea el broche de oro de toda la Navidad y donde los niños y también los padres y los abuelos disfrutemos en familia de una celebración que encanta, si no a todos, a una inmensa mayoría de la sociedad cordobesa".

Según ha expuesto el primer edil, "esta nueva Cabalgata de Reyes Magos queremos que no sea sólo un desfile, sino que sea todo un viaje visual, innovador, que lo haga a través de las tradiciones y de los valores más profundos de Córdoba como sociedad; con toques de magia, pasacalles y con participación de toda la ciudad, en la cita más popular y emotiva del calendario festivo".

COLABORACIÓN DE LAS PEÑAS

Por su parte, Serrano ha comentado que "la labor de la Federación de Peñas este año va a ser distinta al tener una empresa que se va a dedicar de la mayor parte", pero están "a su disposición para colaborar como se ha hecho durante todos los años", precisando que empezarán "ahora los contactos para concretar la línea de actuación y que cada uno sepa su labor con ella".

En este sentido, confía en que "salga una Cabalgata como se merece esta ciudad y los niños", destacando que "para que salga bien un día como ese hay muchas horas detrás", al tiempo que ha detallado que la elección del Rey Baltasar saldrá de un sorteo entre las peñas que quieran participar.