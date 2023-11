El Ayuntamiento de Córdoba tendrá potestad para limitar las licencias de viviendas turísticas

La regulación de las viviendas con fines de uso turístico continúa dando pasos en Andalucía para alcanzar una regulación total tanto en el uso como en la concesión de licencias. El nuevo decreto de la Junta de Andalucía, que materializará el control de este tipo de alojamiento, se encuentra en fase de alegaciones y se prevé, según ha especificado la propia institución a COPE, que se publique en el BOJA a finales de este mes o principios de diciembre.

Una vez quede aprobado, el Ayuntamiento de Córdoba pasará a tener potestad para limitar la cantidad de pisos y apartamentos turísticos que hay en la ciudad. "En Córdoba intentarán limitarlo en el Casco Histórico, que es donde hay una mayor saturación de alojamientos turísticos", explica Manuel Aguilar, secretario de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos en Córdoba (AVACOR). No obstante, las competencias del Consistorio cordobés quedarán reducidas a las nuevas licencias, no a las ya concedidas, según se desprende del borrador del decreto.

Otro cambio sustancial se producirá en relación con la propiedad de la vivienda. Es decir, a partir de la publicación del decreto, un solo propietario no podrán tener más de dos viviendas de uso turístico.Si lo tiene, tendrá que constituirse como empresa gestora, que sería quien obtendría la licencia y la responsabilidad ante terceros."La idea de esta nueva regulación regional es profesionalizar la actividad, que en la comunidad de vecinos tengamos derechos tanto los propietarios como los gestores para no chocar con los vecinos y, sobre todo, para evitar la proliferación de viviendas ilegales", explica Aguilar.

Finalmente, resulta especialmente llamativo otro de los puntos de este decreto: la obligatoriedad de monitorizar los niveles de ruido. Mînut es una de las empresas encargadas de vigilar esta materia. "En el alquiler vacacional es donde se originan eminentemente los problemas con los vecinos", admite Leo López, delegado de esta empresa en España, de origen sueco, en Córdoba. Minut es un sensor inalámbrico que se instala en el techo de la vivienda y controla los niveles de ruido, de manera que, si superan los máximos establecidos, se envía una alerta a los titulares de la vivienda e incluso al huésped de manera automatizada. El 94% de los casos se resuelven, sin interacción humana, entre el primer y el segundo aviso.









3.000 licencias concedidas en Córdoba

Córdoba ha sido la tercera provincia de Andalucía, después de Málaga y Sevilla -como adelantó COPE- en asociarse para demandar el control de la concesión de licencias en viviendas con fines de uso turístico, así como proveer información a los propietarios en materia organizativa y jurídica. Lo hizo el pasado abril, aunque los primeros movimientos se hicieron en septiembre del año 2022.

Se estima que, en toda la provincia, la Junta de Andalucía ha concedido cerca de 3.000 licencias de vivienda turística, entre las que se encuentran unas 700 que han sido consecuencia directa del periodo de pandemia o que, en su defecto, se han puesto en funcionamiento durante ese periodo por motivos diversos. Es un número que supera ya en un 30% al total de plazas ofertadas por hoteles. Por ello, el nuevo decreto de la Junta de Andalucía va a generar cambios profundos en la regulación de este sector. "Creemos que este aumento ha venido dado por la inseguridad jurídica derivada de la Ley de Arrendamientos Urbanos y por la rentabilidad que el propietario ha visto en este tipo de viviendas", explica Matilde de la Hoz, presidenta de la asociación en Córdoba.

El delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, se ha mostrado a favor de "promover una ley que regule esta actividad" en un foro organizado por AVACOR este 14 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes de la capital. "El casco histórico no sería lo mismo si no se hubiesen recuperado muchos espacios para convertirlo en apartamentos turísticos. Es un sector emergente que nos ha pillado desprevenidos a todos, este crecimiento necesita el diálogo. No remar con la misma fuerza, remar en la misma dirección", sentencia.





