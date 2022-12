Antonio Hurtado se convertirá a partir de este lunes el candidato por el PSOE a la alcaldía de Córdoba

La secretaria de Organización del PSOE de Córdoba, presidenta del Comité de Primarias que ha velado por el funcionamiento y desarrollo del proceso orgánico, Auria Expósito, ha sido la encargada de anunciar esta noche el resultado del escrutinio para elegir al alcaldable socialista para el Ayuntamiento de Córdoba que ha dado como ganador a Antonio Hurtado, actualmente diputado en el Congreso, con el 54,27% de los votos (349). “El compañero que ha sido respaldado por la mayoría de los votos de la militancia socialista cordobesa ha sido Antonio Hurtado, mientras que la precandidata Carmen Victoria Campos, que también concurría al proceso de Primarias, ha obtenido el respaldo del 44,95% de los votos (289)”, informó Expósito.

La participación ha sido del 74% del total del censo de militantes del PSOE de Córdoba y de Juventudes Socialistas de Córdoba. Expósito se refirió a la celebración de Primarias para elegir al candidato a alcalde en Córdoba como “una jornada de esencia democrática y de socialismo” y agradeció a la militancia cordobesa “la importancia y la fuerza de votar en democracia” en un proceso “limpio y transparente” que se ha desarrollado sin incidentes en las sedes socialistas de distrito donde se han instalado las urnas.

“Los socialitas han hablado y expresado cómo quieren caminar hacia una ciudad con gobierno socialista”, sostuvo Auria Expósito, quien explicó que oficialmente los resultados de la votación no serán definitivos hasta que se verifiquen y ratifiquen por los órganos de Ética y Garantías del partido a nivel regional, que lo harán previsiblemente mañana al expirar un plazo de 24 horas para posibles alegaciones en las 22 ciudades andaluzas donde se han celebrado Primarias.

Más de 850 militantes del PSOE de Córdoba y de Juventudes Socialistas de Córdoba en las agrupaciones de la capital estaban llamados hoy a las urnas en el procedimiento articulado por la Comisión de Primarias de la CEP para elegir candidato o candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba para las próximas Elecciones Municipales del 28 de Mayo. Concurrían las precandidaturas del diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso, Antonio Hurtado, y la de la concejala socialista en el Ayuntamiento de la capital, Carmen Victoria Campos, representados ambos en el proceso de Primarias por Mamen González y Cristian Corvillo, respectivamente.

Ambos lograron el máximo número de avales permitido por el Reglamento del partido, que debía oscilar entre un mínimo del 12% del censo de la militancia en las agrupaciones socialistas de distritos y un máximo del 15% del censo. Tras diez días de campaña de información por las agrupaciones socialistas de la capital -Centro, Norte-Sierra, Periurbano Campiña Este, Periurbano Oeste Sierra, Poniente-Norte, Poniente Sur, Sur y Sureste-Levante-, los afiliados socialistas han elegido hoy al que será candidato a las Municipales en Córdoba depositando su voto en las urnas habilitadas en las 8 agrupaciones socialistas de distrito.

Tras la lectura del informe por parte Expósito, Antonio Hurtado felicitó en sus primeras palabras al PSOE de Córdoba y al Comité Organizador de Primarias “en la primera vez que se celebra este proceso en la capital”, así como a “mi compañera Carmen Victoria, que también ha querido optar a ser candidata y por eso se han podido celebrar estas Primarias, por el paso que dió en su día, porque no es igual ser candidato en Córdoba tras un proceso participativo y democrátrico entre toda la militancia que ir por una designación orgánica y a dedo”.





EL OBJETIVO DE HURTADO





El alcaldable, que agradeció también a todos los compañeros y compañeras que han trabajado en el proceso orgánico y a su equipo, en especial a su representante, Mamen González, aseguró que “empezamos aquí una nueva etapa sin partidarios de una u otra candidatura, porque nuestro objetivo es recuperar la Alcaldía de la ciudad, y para ello la unidad es prioritaria, y así lo vamos a llevar a cabo”. Hurtado lanzó también un mensaje al PP: “Con este proceso demostramos que todos los partidos no somos iguales, y que hay partidos que se abren a la democracia y otroa anclados en el pasado”.

Así, insistió en que “hemos demostrado que podemos hacer un proceso limpio, con respeto, transparencia y ejemplaridad, y por eso como socialista de Córdoba me siento especialmente orgulloso”. “No todos los partidos son iguales, ni todos los políticos somos iguales, porque hay quien va a ocupar un sillón y le importa un comino los problemas y demandas de la ciudadanía, y hay otros que venimos a ejercer el lugar que nos otorgue la ciudadanía a través de las elecciones democrática para solucionar los problemas de la gente”, arguyó el socialista. “El PSOE ha demostrado hoy que es un partido vivo, con sangre, con interés, ilusión y entusiasmo y lo he podido constatar por las ocho agrupaciones de distrito que he visitado hoy, mientras que otras fuerzas políticas consideran su organización como una herramienta para presentarse a unas elecciones, pero que son partidos sin vida y sin dinámica propia, adocenados”, sostuvo .

Antonio Hurtado se despidió lanzando un mensaje a los compañeros y compañeras socialistas de Córdoba: “No les voy a fallar; en todos aquellos sitios donde se me ha encomendado estar, creo que he hecho una labor digna poniendo todo de mí, trabajo, capacidad, voluntad, compromiso, principios y valores socialistas. Y al igual que he hecho, lo haré ahora, y me ilusiona especialmente porque quiero ser alcalde de Córdoba, y estoy seguro de que voy a serlo porque nuestra ciudad no se merece lo que tiene en estos momentos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por ello, se mostró convencido de que “cuando la gente vea a un candidato con liderazgo, un buen equipo y un programa con proyecto de ciudad van a apostar por el PSOE y vamos a conseguir la Alcaldía de Córdoba”, por lo que remachó que “hoy es un buen día para el PSOE y el peor de los días para el PP y para José María Bellido”.