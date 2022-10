Antonio de la Cruz: “El placer de aprender es mayor cuando uno no se tiene que examinar”

El abogado Antonio de la Cruz y Gil recibió el jueves en el acto de inauguración del curso 2022-2023 de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo” el título de Profesor Emérito de la Escuela. Este nombramiento llega tras 26 años ininterrumpidos de docencia en la materia de arrendamientos rústicos.

-Imagino que durante 26 años su principal objetivo habrá sido transmitir su pasión por la abogacía y en concreto por la materia que impartía, los arrendamientos rústicos

-Han sido 26 años que se han pasado muy deprisa. La finalidad de la Escuela es inculcar un sentimiento profesional a los abogados jóvenes. Como dijo ayer Álvaro Navarro, director de la Escuela, la experiencia de nuestras negras togas. Uno presta su experiencia, pero a su vez recibe otras de las vivencias y la manera de ser de nuestros alumnos, que es muy enriquecedor. Es una Academia en la que se viene a enseñar y aprender.

-¿Se aprende el oficio de enseñar o es algo innato?

-No he tenido nunca realmente vocación docente. Me he dedicado a la abogacía, pero no está reñido. Se aprende, porque se trata de explicar cosas a personas que las desconocen. Es cuestión de años. Uno se da cuenta cuando está explicando un tema más farragoso y detecta cuando ha conectado con los alumnos y han entendido lo explicado. A lo mejor la primera vez uno larga el rollo que lleva preparado y el que pueda que lo entienda y el que no, que no. Con los años se matiza esa actitud e interesa la conexión con los alumnos de manera que se pueda saber si es eficaz lo que está enseñando.

-Quiso dejar claro en su discurso al recibir el título de profesor emérito que sus alumnos no acudan al Código Civil cuando un cliente acuda a ellos para pleitear por un arrendamiento de fincas rústicas

-Es que es el quid de mi asignatura. Lo que he estado explicando ha sido legislación especial de arrendamientos rústicos, que es la que por defecto se aplica en todos los contratos de arrendamientos de fincas rústicas. Lo que le he querido inculcar a los alumnos es que no vayan a mirar en el Código Civil cuando algún cliente les venga con un problema con un contrato con una finca rústica, porque lo más probable es que ese contrato este afectado por alguna de las leyes específicas de esa materia.

-Tras la obligatoriedad del examen para ejercer la profesión de la abogacía, ¿está reñida la exigencia de aprobar con el placer de aprender?

-En parte sí, porque condiciona la manera de enseñar y la metodología del profesor, que puede ir destinada a ampliar los conocimientos del alumno o simplemente a explicar un temario de forma que cuando llegue el examen se sepan todas las preguntas. El placer de aprender es mayor cuando uno no se tiene que examinar. Además, existe una predisposición: el alumno que iba antes a la Escuela de Prácticas Jurídicas acudía con un espíritu muy deportivo en el sentido de que quería aprender para ejercer la profesión y ahora se encuentran con que para ejercer la profesión tienen que aprobar un examen. Ahora es casi obligatorio pasar por la Escuela y antes era voluntario.

-También recalcó el jueves que su vinculación con la Escuela de Prácticas Jurídicas no termina con el cese de su actividad docente

-El nombramiento de profesor emérito supone un reconocimiento a una carrera muy generoso por parte de los organismos rectores de la Escuela a los que estoy inmensamente agradecido y me supone un compromiso. Quedo a disposición de los rectores de la Escuela para lo que necesiten en la medida que pueda.