Ana Monte (Cruz Roja): "A las mujeres del sector de la prostitución les cuesta poder salir de ahí"

Hoy es 8 de marzo, ´Día Internacional de la Mujer. En un día como este, es especialmente necesario acercarse a historias donde la desigualdad se hace todavía más visible. Es el caso de mujeres que se dedican al sector de la prostitución, muchas de ellas pertenecientes a redes de explotación sexual o víctimas de trata. Para entender la realidad a la que se enfrentan hemos hablado con Ana Monte, trabajadora social para Cruz Roja en este sector, que nos ha explicado que Cruz Roja trabaja acercándose a los lugares en los que ellas se encuentran para ofrecerles todos los recursos a su alcance, tanto sociales como sanitarios o a nivel burocrático. "Muchas veces nos encontramos con realidades de mujeres que han venido con una idea totalmente diferente de lo que luego se han encontrado aqui. En esos casos, no tienen libertad y es mucho más difícil poder salir de esa situación", asegura Monte.

Además, estas mujeres se enfrentan a la doble discriminación que supone ser, además, inmigrantes. "Mujer, extranjera, con unas circunstancias que no son fáciles alrededor y mucha presión y carga sobre sus hombres de gastos, porque muchas veces tienen que enviar dinero a sus países de origen", afirma Ana para describir una situación extremadamente complicada. Además, asegura que, en muchas ocasiones, el perfil de estas mujeres es cualificado, están preparadas académicamente para poder dedicarse a otros sectores más dignificados.

Ante esto, la única solución real es encontrar un trabajo que les ayude a dejar de ser dependientes de un mundo tan injusto para poder salir adelante. Pero, ¿está el mercado laboral preparado para hacerles hueco? Según Ana, no: "Muchas veces acaban encontrando trabajo en el servicio doméstico que, sin desmerecerlo, no deja de ser su única opción. Ellas no tienen la posibilidad de elegir", sentencia.