Adolfo Molina: "Condenamos sin paliativos el radicalismo en las calles, ahí no estará el PP"

El Partido Popular de Córdoba, junto al resto de capitales del territorio nacional, ha convocado para este domingo, 12 de octubre, a las 12 de la mañana, una manifestación en la Plaza de Las Tendillas de Córdoba para rechazar la Ley de Amnistía pactada entre el Partido Socialista y Junts Per Catalunya. El presidente de los populares en Córdoba, Adolfo Molina, ha explicado a esta cadena los motivos fundamentales de la convocatoria.

-Un pacto de Gobierno para una investidura que se va a llevar a cabo presumiblemente muy pronto. Sentada en tres bases: transferencia de competencias en materia ferroviaria, condonación de deuda y Ley de Amnistía. Convoca el Partido Popular este domingo, ¿cuáles son las premisas?

-No hay que desviar el foco de lo importante y no hay que hacerlo tapando una barbaridad con otra, que es a lo que nos estamos acostumbrando con Pedro Sánchez. La manifestación se convoca por la Ley de Amnistía, que atenta contra el Estado de Derecho y viene a decir que unos delitos que se cometieron, que fueron juzgados, van a ser borrados como si nada. No me vale lo que dice Sánchez de que esto es por España, si no necesitara sus votos, no lo haría. Esta amnistía es un golpe a la igualdad de todos los españoles. Convocamos a los cordobeses de manera pacífica para que digan 'no' a esa amnistía, y sí a nuestra Constitución y al Estado de Derecho, que son las bases que tiene una democracia como la nuestra.

-Hemos visto imágenes que podrían parecerse a las de Barcelona en 2019. ¿Cuál es la postura del Partido Popular ante estos actos radicales?

-Condena absoluta a todo el que cometa un delito y desórdenes, sin paliativos, que actúe la ley y que quien cometa un delito, lo pague. Es un poco paradójico que el PSOE, con esta ley, esté amnistiando precisamente a quienes cometieron esos delitos de los que me preguntas. No obstante, nosotros, que hemos tenido momentos complicados en nuestras sedes, condenamos cualquier acto de violencia y de extremo. Creo que no es bueno ir a las sedes de los partidos, ni hay que rodear los parlamentos, como nos hicieron a nosotros en San Telmo.

-El pacto ya está firmado, ¿cree que llega el PP tarde a esta convocatoria de manifestación?

-No, no lo creo. La negociación, que se ha hecho a puerta cerrada, tenía su camino hecho y no hubiese cambiado nada. No obstante, aunque se haga, no podemos callarnos. Tenemos todo el derecho a decirlo y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos esta convocatoria el próximo 12, pero en Madrid también hay después otra por parte de la sociedad civil. No se puede dar por bueno lo que no lo es.

-Juanma Moreno ya ha pedido para Andalucía una condonación de deuda proporcional a la de Cataluña. ¿Cómo podría afectar esto a Córdoba? ¿Va a intentar sacarle provecho el PP a esa ley?

-No podemos entrar en el mercadeo, el debate de la financiación y el de la amnistía es diferente. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. La financiación no puede discutirse con cada comunidad, tiene que decidirse en el Consejo de Política Fiscal, que para eso está, y que tiene que proporcionar igualdad a todos los territorios.