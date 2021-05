Puente Genil- Pozoblanco: el domingo se vivirá una eliminatoria histórica para el fútbol cordobés

Salerm Puente Genil y C.D. Pozoblanco vivirán el domingo a las 19:30 en el Polinario una eliminatoria histórica para el fútbol cordobés. Serán los cuartos de final de la fase de ascenso a Segunda RFEF. Los pontaneses, que quedaron quintos en la fase por el ascenso directo, tienen la ventaja de jugar como locales ante un Pozoblanco que acabó tercero del grupo por el play-off y logró meterse en estos cuartos por el descenso del Córdoba que evitó que los jugara el Córdoba B.

Diego Caro hará de local en este envite para la historia. El técnico del Salerm contó a COPE que “es un derbi entre dos equipos cordobeses muy bonito. Espero que se vea un gran partido, que disfruten las aficiones... y que pase el mejor”.

Para Caro, la clave estará en “quien se adelante en el marcador, porque nosotros tenemos la ventaja de que el empate nos vale, pero el Pozoblanco es muy bueno al contragolpe y es difícil remontarle los partidos. Ojalá seamos nosotros los que logremos la victoria al final”.

El ambiente será espectacular, algo que va a favorecer la sinergia entre las directivas: “Se esperan unos 100 espectadores del Pozoblanco en el Polinario por la buena comunión entre los clubs. Creo que es algo normal. Esperemos que nuestro estadio se vista de gala y que nuestros seguidores nos ayuden porque debemos estar en nuestro mejor nivel para sacarlo adelante”.

Puente Genil tiene la ventaja del campo y llega tras golear 4-1 ante el Xerez, pero Caro es prudente: “Pozoblanco es un club que tiene mucha historia, aunque nosotros estemos haciendo las cosas muy bien y preparados para competir”. Sobre si prefería de rival al Pozoblanco o el Utrera, el entrenador rojinegro no tiene preferencias porque “cada equipo tiene su idiosincrasia”.

Por su parte, el que hará las veces de entrenador visitante Emilio Fajardo explicó que el enfrentamiento entre dos conjuntos cordobeseses “por un lado, demuestra que el fútbol provincial en Córdoba está en auge y somos la provincia que más equipos tenemos, pero uno de los dos va a caer. Nos tenemos muy bien estudiados y nos hemos enfrentado dos veces, pero será un partido diferente. Nosotros tenemos que ganar para pasar a la semifinal. Los partidos de play-off son muy distintos”.

Fajardo considera que “a partido único todo se decidirá por pequeños detalles, porque sabemos las virtudes y defectos de ambos equipos. Va a haber mucha igualdad. Quedamos 0-0 en Puente Genil y 1-1 en Pozoblanco y esos partidos los tenemos que mirar de reojo. La efectividad será determinante y ellos están funcionando muy bien en ese sentido”.

No tiene problema el técnico de Benidorm en reconocer que Puente Genil es el favorito: “Por todo. No nos duele decir que lo es. Estamos muy orgullosos de conseguir lo que hemos conseguido y lo vamos a competir. Puente Genil se metió en la fase de ascenso directo de manera merecida y ahora entra en esta fase ante un rival contra el que es favorito, pero en esos 90 o 120 minutos puede pasar de todo. Si nos ponemos por delante ellos tendrán que ir a tumba abierta a buscar el empate y podría pasar cualquier cosa”.

El buen trabajo de Fajardo en Pozoblanco no ha pasado desapercibido. El Recreativo lo pretende para liderar su proyecto de retorno desde la próxima Tercera Federación. Él está muy agradecido a su actual club: “Está sonando mi nombre y todo es gracias al C.D. Pozoblanco, que me dio la oportunidad de estar otra vez en la rueda y ellos hicieron un esfuerzo enorme. Gracias al trabajo que se está haciendo hay interés de otros equipos. Orgulloso de eso, pero estoy centrado en este play off con el Pozoblanco”.