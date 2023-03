Gudelj pasa la noche “bien” y se encuentra “estable”

Después de las dramáticas imágenes de ayer, desde el Córdoba CF se está queriendo enviar un mensaje de calma sobre el estado de salud del central Dragi Gudelj. Según informó el club esta mañana, el balcánico pasó “bien” la noche en la UCI y se encuentra “estable”, por lo que se espera que pronto pase a planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El jefe de los servicios médicos del Córdoba, el Doctor José Manuel Bretones, confirmó que lo sufrido por el jugador fue un episodio de “muerte súbita”. En estos casos, según explicó a COPE, “lo más importante es atender lo más rápidamente posible al jugador. Una vez con él, ponerle en posición de seguridad y ver que la vía aérea está despejada y una vez ahí comprobar si tiene o no pulso. De no tenerlo -como fue el caso- comenzar con la maniobra de compresión torácica o RCP lo antes posible. Depende de la situación, llamar a una ambulancia o a los sanitarios que tengamos alrededor o, si tenemos un desfibrilador ver si la arritmia que presenta es o no desfibrilable. Una vez que el paciente tenga cierta estabilidad lo importante es trasladarlo lo antes posible en una ambulancia a un hospital de referencia”.

En este tipo de casos, explica Bretones, lo importante es conocer el tipo de dolencia que ha provocado esa parada: “Tenemos pruebas o patología estructural como la miocardiopatía hipertrófica dilatada o valvulopatía que pueden provocar la muerte súbita, pero esta se descarta con ecocardios. Y luego hay otras patologías que afectan a la parte eléctrica del corazón que son indetectables con estas pruebas. Para estas hay que hacer pruebas más específicas, incluso pruebas genéticas. Es importante hacer una cardioresonancia para ver qué ha podido provocar la afección en la zona del corazón”.

El jugador y el club han recibido numerosas muestras de cariño de todas las latitudes del fútbol español. La más emotiva, como es lógico, la del hermano de Dragi y jugador del Sevilla Nemanja, quien ha compartido sus sensaciones en un post de Instagram junto a una foto de Dragi en el hospital.

Cuenta Nemanja que “la vida de mi hermano sigue latiendo gracias a la inmediata intervención de los servicios médicos del Córdoba CF, con una especial mención a los doctores José Miguel Bretones, Antonio Escribano y Martín Luna, los fisios Álex Rueda y Fran Plaza, las asistencias de Los Ángeles de la Noche, así como la doctora Verónica Arroyo y el cardiólogo José María Segura, sin olvidar el trato recibido por parte de cada uno de los sanitarios del hospital Reina Sofía de Córdoba”.

De paso, apunta que “a pesar de la situación difícil, toda la familia ha sentido vuestro apoyo y amabilidad, gestos que nunca olvidaremos”. Aludiendo a la afición, recalca la gratitud hacia “cada cántico de ánimo por hacer aún más grande el amor que siente Dragi por vosotros”. Termina su mensaje añadiendo:“¡El verdadero guerrero ya está de pie, porque dicen que nunca se rinde!”.