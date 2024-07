El Córdoba CF le comunica a Kike Márquez que no cuenta con él tras el ascenso

Kike Márquez, capitán y referente del vestuario cordobesista durante estos últimos dos años, no seguirá en el equipo blanquiverde tras el ascenso a Segunda. El sanluqueño conoció, a través del director deportivo Juanito y del secretario técnico Raúl Cámara, que la comisión deportiva que coordina Antonio Fernández Monterrubio no cuenta con sus servicios para la 2024-2025.

Márquez se enteró de la decisión apenas tres días antes de celebrar su boda con su pareja Ana, que tuvo lugar el pasado sábado. Según ha podido conocer COPE desde la dirección deportiva se alegan motivos deportivos para justificar la decisión.

La intención de los gestores del Córdoba CF es acelerar las negociaciones con el representante del jugador, a quien le resta todavía un año de contrato, para que ni siquiera pueda comenzar la pretemporada con los que han sido sus compañeros.

El Córdoba pretende que ni siquiera empiece la pretemporada con sus compañeros

Kike Márquez dejará el conjunto de El Arcángel tras dos temporadas en las que ha sumado 46 encuentros como profesional en los que anotó 13 goles. En la celebración del ascenso fue uno de los futbolistas más aclamados por los aficionados congregados en Las Tendillas y tuvo la gentileza de cederle al rambleño Antonio Casas el honor de colocarle la bandera a la estatua del Gran Capitán, un privilegio reservado habitualmente al capitán del equipo.

Márquez atendió a COPE justo después de que el Córdoba ascendiera el pasado 23 de junio y explicó: "He ascendido varias veces pero éste lo necesitaba y deseaba porque lo he sufrido y conozco a gente de Córdoba que curra desde la oscuridad y se lo merece de verdad" y sobre la importancia de su labor como capitán, expuso: "He estado en muchos vestuarios y lo que se ha creado aquí desde la pretemporada ha sido único. Se ha creado un vínculo para toda la vida. Siento el cariño del vestuario y estoy súper agradecido por ello".